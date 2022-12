La compagnia olandese Derks ha convertito una Tesla Model 3 in un carro funebre, offrendo la possibilità di installare anche un rivestimento interno in stile “cielo stellato” oltre a diversi compartimenti aggiuntivi per il trasporto di vari oggetti.

Derks ha dovuto modificare profondamente la struttura della Tesla Model 3 per ottenere il risultato che potete vedere nelle immagini: la piattaforma su cui appoggia l’auto è stata allungata, con il risultato che la Model 3 in versione carro funebre tocca i 5.56 metri di lunghezza, circa 86cm in più di una Model 3 originale. Il muso, le portiere anteriori, gli specchietti, i fari e i paraurti sono stati riutilizzati dal modello originale, mentre il resto della cabina è stato modificato: il tetto è stato ovviamente allungato e alzato, pur mantenendo una forma aerodinamica, e il portellone del bagagliaio è stato completamente rifatto per adattarsi alla nuova apertura. Inoltre sono state conservate anche le portiere posteriori, anche se tagliate a metà, per accedere più comodamente ai vani laterali.

Internamente troviamo un divisorio che separa la cabina di guida da quella dove viene trasportata la bara e lungo gli ampi vetri laterali sono state installate delle tende elettriche, così da garantire maggiore privaci in caso di necessità. L’illuminazione è gestita tramite i LED integrati nel rivestimento superiore dell’auto.

Questo carro funebre a zero emissioni si basa su una Tesla Model 3 Standard Range Plus in grado di produrre poco più di 300 cavalli grazie al motore elettrico posteriore; la batteria è da 53 kWh, sufficiente a percorrere, anche dopo la conversione, circa 350 km con una sola carica.

Al momento non ci sono informazioni sul prezzo di questa modifica: una Model 3 Standard Range Plus parte da 51.990 €, cifra alla quale bisogna aggiungere il costo dei lavori di modifica – insomma, questo carro funebre a zero emissioni non è un veicolo economico, ma visto quanto costano i funerali non sarà un problema per le compagnie specializzare rientrare della spesa.