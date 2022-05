Un canale YouTube tedesco, conosciuto con il nome di The Real Life Guys, ha deciso di trasformare la berlina elettrica Model 3 in un’eccentrica soluzione adatta a qualsiasi terreno e situazione. Conosciuta con il nome di Model T, forse per T come Tank, il carro armato dal peso di 6 tonnellate rappresenta la perfetta soluzione per chi desidera affrontare percorsi in fuoristrada senza limiti di alcun genere. Crediamo che ogni veicolo dedicato al trasporto, di persone o merci, diventerà elettrico e batteria nei prossimi anni, compresi i fuoristrada; riconosciamo che, complice i volumi ridotti, non rappresenti esattamente una priorità ma sicuramente in futuro vedremo sempre più modelli.

Forse con questa idea in mente, il canale ha realizzato questo mostro su cingoli capace di impensierire, terreno permettendo, anche le soluzioni più rodate. Per realizzarlo sono state necessarie circa quattro settimane e la maggior parte del budget è stato speso solo per l’acquisto dei cingoli e la realizzazione della struttura portante necessaria (l’intelaiatura). Naturalmente la realizzazione e l’accoppiamento dei cingoli ha, purtroppo, compromesso alcuni elementi legati all’abitabilità come, ad esempio, l’apertura delle portiere che ora risulta impraticabile; per accedere al tank è infatti necessario calarsi dal finestrino, come un’auto da corsa.

Le prestazioni sono sconosciute, così come la base di partenza: non è chiaro se sia stata usata una Model 3 base oppure un modello più ad alte prestazioni come la Performance o la Long Range. Il risultato in ogni caso è di tutto rispetto e non riusciamo ad immaginare cosa possa significare guidare un bestione elettrico del genere con un’altezza da terra di 80 centimetri. Lo Youtuber, al fine di avere a disposizione una soluzione inarrestabile, ha installato anche un verricello anteriore con una capacità di 6 tonnellate, nel caso in cui riscontrasse qualche problema sul suo cammino. Al momento non è stato mostrata la Model T in azione ma seguiranno video durante le prossime settimane: non vediamo l’ora di saperne di più e scoprire, anche, quanto sia ora l’autonomia dell’originaria Model 3.