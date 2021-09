Tesla Model 3: ecco il prototipo ibrido da 50km/l

In più occasioni vi abbiamo parlato di retrofit elettrici, ossia dei veri e propri trapianti di unità elettriche al posto di un sistema propulsivo endotermico; si tratta di una trasformazione decisamente invasiva che però, spesso e volentieri, può dar vita a soluzioni rinate e capaci di circolare nuovamente su strada senza particolari restrizioni. Se il retrofit elettrico può sembrare strano, forse non conoscete anche la soluzione controcorrente come quella ideata da Obrist su una Model 3. L’azienda austriaca, infatti, ha realizzato un kit in grado di trasformare una Model 3 in una variante ibrida. Come? Semplice, installando un propulsore endotermico (2 cilindri, 999 cc) da utilizzare in abbinamento ad un’unità elettrica.

Conosciuto con il nome di HyperHybrid Mark II, il sistema adotta un powertrain ibrido in serie dove il motore a benzina genera energia per ricaricare la batteria. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, i vantaggi dietro a questo principio di funzionamento son notevoli; ad esempio, il prezzo rimane contenuto, il comfort elevato e al pari di un’auto elettrica, e la dinamica di guida non risente particolarmente del peso aggiuntivo.

Con la versione Mark II si possono percorrere in elettrico fino a 96 km (WLTP), un valore che in molti paesi darebbe accesso ad una serie di incentivi. Molti paesi, non l’Italia però che come sappiamo valuta esclusivamente il valore di CO2 emessa. Il consumo di benzina si attesta invece sui 2 litri / 100 km: un valore decisamente contenuto. Per i più esigenti, è disponibile anche la variante “High Performance” dedicata ai SUV e alle vetture premium, in grado di assicurare un maggiore spunto in tutte le occasioni.

Il produttore ha specificato di essere al lavoro su una terza declinazione che adotterà una batteria più potente e motori ZF, una multinazionale tedesca produttrice di componenti per l’industria dei trasporti. Il desiderio è quello di riuscire a realizzare uno schema propulsivo attraente e vendibile alle case produttrici. Se il progetto vi ha incuriosito, di seguito vi riportiamo la video intervista a Frank Obrist per scoprire ulteriori dettagli a riguardo.