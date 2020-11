Tesla Model 3 ha già ricevuto più di 70 aggiornamenti software

In meno di 2 anni, Tesla Model 3 ha ricevuto la bellezza di 70 aggiornamenti per migliorarne l’efficienza e aggiungere numerose funzioni.

É importante notare che, al contrario di molti altri produttori di auto, Tesla abbia puntato dall’inizio sugli aggiornamenti Wireless detti anche OTA, Over The Air, che non richiedono quindi di portare fisicamente la vettura presso una concessionaria ma al contrario permettono di aggiornarla comodamente quando è parcheggiata.

Questo ha dato un enorme vantaggio competitivo al marchio americano, che è in grado quindi di rilasciare aggiornamenti in ogni momento e permettere anche a chi non vive in prossimità di un concessionario di avere sempre le ultime funzioni disponibili.

Sempre aggiornata per le massime prestazioni

Da quando Model 3 è stata introdotta nel Vecchio Continente a febbraio 2019, ha ricevuto oltre 20 aggiornamenti software completi, 25 dedicati all‘Autopilot e 20 studiati per ottimizzare l’infotainment.

La particolarità degli aggiornamenti di Palo Alto è l’estrema varietà degli aspetti che vengono introdotti. Ad esempio, uno dei più recenti aggiornamenti, prevede un sistema di ottimizzazione di temperatura della batteria capace di pre-riscaldare l’unità per consentire una ricarica più sicura ed efficace, riducendo i tempi di sosta del 25% circa. Successivamente a questo aggiornamento, ne è stato rilasciato un altro capace di abilitare la potenza massima di 250 kW presso i Supercharger V3.

La potenza è inoltre aumentata del 5% tramite aggiornamenti software, la velocità massima della versione Performance ora raggiunge i 260 km/h e sono state aggiunte migliaia di funzioni interessanti come il monitoraggio della ricarica, per poterla attivare quando la corrente costa meno, la Dog Mode e molte altre.

La lista di update è infinita

L’infotainment ha subito sostanziali aggiornamenti da parte di Tesla introducendo i videogame e il Tesla Theatre, con quest’ultimo che permette la visione di Netflix, Youtube e Twitch se si è stazionari. Non sono mancati gli aggiornamenti sul fronte sicurezza, aggiungendo la modalità Sentry che consente di attivare le telecamere normalmente utilizzate da Autopilot mentre è parcheggiato. Sono stati poi aggiunti gli abbaglianti automatici, il mantenimento di corsia, la lettura dei segnali stradali.

Ad alcuni fortunati utenti è stata inviata, in fase BETA, la versione Full Self Driving – FSD – di Autopilot che permette, come si evince dal nome, la guida autonoma totale da parte del veicolo.

Di seguito vi riportiamo la lista degli aggiornamenti effettuati su Model 3 da febbraio 2019 ad oggi.

Gli aggiornamenti del primo semestre 2019

Blind Spot Warning Chime

Auto-Folding Mirrors Based On Location

Sentry Mode

Dog Mode

Expanded Dashcam

Track Mode

Italian And Dutch Language Support

Software Updates Check

Teslatari Improvements

Auto High Beam

Web Browser Improvements

Tire Pressure Monitoring System (Tpms) Aftermarket Setting

On-Route Battery Warmup For Supercharging

High Speed Performance Increase

Charging Speed Increase

Lane Departure Avoidance

Emergency Lane Departure Avoidance

Driving Visualization Zoom In Zoom Out

Sentry Mode Improvements

Software Update Preference

Swedish Language Support

Conditional Speed Limits

New Apps In App Launcher

Tesla Arcade Beach Buggy Racing 2

Display Brightness Improvements

Dog Mode Improvements

Gli aggiornamenti del secondo semestre 2019

Software Update In Status

Tesla Arcade

Tesla Theatre – Netflix, Youtube, Twitch

Car-Aoke

Feeling Lucky? Hungry?

Camp Mode

Joe Mode

Driving Visualization Improvements

Natural Language Voice Commands

Trax V0.1

Save Dashcam Clips On Honk

Norwegian And Danish Language Support

Scheduled Departure Charging

5% Power Increase

Automatic Navigation To Home, Work Or Calendar Events

Gli aggiornamenti del primo semestre 2020

Third-Party Charging Options (BE, NL, DE, CH, AT)

Bluetooth Improvement

Track Mode Additions (Model 3 Performance Only)

Driving Visualization Stop Lights And Signs

Additional Owner’s Manual Languages

Tesla Arcade Fallout Shelter

Backup Camera Side Repeater Addition

Dashcam Viewer Improvements

Tunein Improvements

Disable Walk-Away Door Lock At Home

Portugese Language Support

Cabin Camera Option

