Restyling in arrivo per la Tesla Model 3. La conferma arriva in queste ore da una fonte anonima citata dall’agenzia Reuters. Secondo quanto emerso, infatti, Tesla starebbe lavorando ad un aggiornamento per la sua elettrica che potrà contare su diverse novità con alcune componenti che saranno riprogettate. Le novità dovrebbero riguardare buona parte del progetto della Tesla Model 3, sia per quanto riguarda il comparto tecnico che il design.

Secondo la fonte, la nuova Model 3 potrebbe riprendere alcuni elementi dalla sorella maggiore Model S. All’interno dell’abitacolo dovrebbe esserci spazio per una nuova strumentazione digitale e per un nuovo monitor centrale di dimensioni comparabili (17 pollici) con quello della Model S. Novità anche per le bocchette dell’aria condizionata che saranno riprogettate e, probabilmente, nascoste dietro la plancia.

Il restyling della Tesla Model 3 dovrebbero riguardare anche il motore e il pacco batteria. L’obiettivo è registrare un ulteriore miglioramento dell’autonomia, puntando su maggiore efficienza di funzionamento. Potrebbe esserci spazio anche per una versione più sportiveggiante per rendere ancora più completa ed interessante la gamma dell’elettrica, attuale entry level della gamma di casa Tesla.

Il progetto della nuova Model 3 è in sviluppo e il suo dovuto non sarebbe lontanissimo. Il nuovo modello, infatti, potrebbe entrare in produzione nel corso del terzo trimestre del 2023, con un rapido debutto sul mercato nelle settimane successive. La produzione dovrebbe partire, più o meno in contemporanea, sia nella Gigafactory di Shanghai che in quella di Freemont. Ulteriori conferme sul progetto potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Per il momento, Tesla non ha commentato l’indiscrezione e non ha, quindi, confermato il progetto.