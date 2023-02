Con l’obiettivo di sbaragliare la concorrenza e ottenere così delle quote di mercato sempre più consistenti, Tesla nelle scorse ore ha annunciato un nuovo taglio di prezzi negli Stati Uniti; la versione RWD parte ora da 43.990 dollari, mentre per la Performance non sono state registrati ancora modifiche ai listini.

Questo cambiamento giunge a poche settimane di distanza da un ulteriore modifica che ha coinvolto anche i mercati europei e quello italiano. Nel nostro Bel Paese, al momento, per acquistare una Model 3 sono necessari 44.990 euro; valore che aumenta fino a 52.990 e 59.990 euro rispettivamente per Long Range e Performance.

Considerando gli incentivi americani da 7.500 dollari introdotti dal governo, per acquistare una Model 3 è necessario spendere solamente 35.990 dollari, ovvero circa 33mila euro al cambio attuale. Con le dovute proporzioni, in Italia con la medesima cifra è possibile acquistare vetture decisamente più compatte e “inquinanti”, come: Fiat 500 Abarth 695, Volkswagen T-Roc e Ford Puma. Nel campo delle elettriche, con circa 30mila euro, in Italia è possibile acquistare MG4, Renault Zoe e Opel Corsa-e.

Le ultime manovre commerciali di Tesla hanno destato parecchie polemiche e alcune aziende, come Ford, hanno deciso di rivedere i propri listini per apparire più competitive, quanto meno negli Stati Uniti. La divisione francese ha dichiarato che non è previsto qualcosa di analogo nel Vecchio Continente. Dello stesso avviso è il gruppo Renault, che tramite il numero uno ha comunicato che non ci saranno tagli ai propri listini.

Con questi prezzi, in Italia ma soprattutto in America, Tesla Model 3 appare sempre più interessante e vicina alle possibilità dei consumatori. Nei giorni scorsi abbiamo rilevato un ulteriore cambiamento anche nei tassi di leasing e finanziamento, ora scesi intorno al 2% sui modelli RWD.