Negli ultimi giorni si è parlato a più riprese di una nuova campagna di richiamo avviata da Tesla per quanto riguarda la Tesla Model 3: il problema che ha costretto Tesla ad aprire la campagna sarebbe relativo al display che mostra la velocità di crociera, che smette di funzionare quando si imposta l’auto in Track Mode.

“Il guidatore potrebbe non sapere a che velocità si sta muovendo il veicolo se non viene mostrato il display del tachimetro, aumentando il rischio di incidente.” Queste le parole riportate sui documenti della NHTSA americana che ha chiesto il richiamo.

Dopo aver apportato queste modifiche su 14,684 esemplari di Tesla Model 3 Performance in Cina, la casa californiana si prepara ad estendere il richiamo a più di 48,000 auto negli Stati Uniti, per un totale che sfiora appena 62,900 esemplari. Le Model 3 coinvolte sono state prodotte tra il 2018 e il 2022.

Il problema è nato in seguito all’aggiornamento firmware rilasciato lo scorso dicembre, che ha erroneamente rimosso il display della velocità dall’interfaccia utente; fortunatamente di questi tempi certi tipi di interventi possono essere eseguiti senza nessuna difficoltà da remoto, ed è proprio questo che farà Tesla per risolvere il problema – nei prossimi giorni, ci immaginiamo non più di una settimana, Tesla rilascerà un aggiornamento software “over-the-air” che andrà a risolvere il bug e a chiudere la campagna di richiamo senza la necessità di portare le auto in officina.

Questa capacità di aggiornamento da remoto è una funzionalità particolarmente apprezzata delle auto elettriche: solo nel 2022 Tesla ha condotto 10 campagne di richiamo che hanno coinvolto più di 2 milioni di veicoli, ma in quasi nessun caso c’è stato bisogno di un intervento fisico sull’auto. In questo modo si può continuare a raffinare il comportamento dell’auto su strada, ma senza che ciò diventi un inconveniente per i proprietari.