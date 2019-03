Tesla Model 3 si aggiorna, aumentata la potenza del 5%

omesso durante la presentazione della Model 3 da 35.000 dollari, Tesla ha iniziato ad aggiornare le sue vetture per migliorarne le prestazioni.

Promesso durante la presentazione della Tesla Model 3 da 35.000 dollari (versione economica), l’azienda di Musk ha iniziato ad aggiornare le sue vetture anche per migliorarne le prestazioni. Il firmware di oggi è il 2019.8.2, e nel changelog ha un aumento della potenza di picco della Model 3 del 5%.

Nonostante sembri strano pensare che un aggiornamento software possa aumentare la velocità della vostra auto, questo update porta la velocità massima della versione Performance della Model 3 a 260 km/h (le altre vetture avranno un leggero aumento delle prestazioni, ma in scala minore).

Questo update arriva a seguire di quello uscito recentemente, che ha sistemato alcune Tesla Model 3 a trazione posteriore, aumentando l’autonomia di 25 km.

L’aggiornamento arriva tramite tecnologia Over the Air (OTA), che comprende uno scambio dati tramite comunicazione punto-punto tramite rete wireless. Utilizzata da molti produttori di smartphone e tablet oltre che da Tesla, questo meccanismo evita di dover portare l’auto in un’officina autorizzata per effettuare l’update.