Tesla Model 3, stop ad una linea di produzione di Fremont per mancanza di chip

La statunitense Tesla è stata costretta a fermare temporaneamente una delle linee di produzione della Model 3 nello stabilimento californiano di Fremont. La motivazione sembrerebbe ricondursi alla carenza di alcune componenti necessarie per il proseguimento delle linee produttive.

Secondo alcune indiscrezioni, lo stop sarebbe iniziato lo scorso 22 febbraio e sarebbe dovuto durare fino al 7 marzo. Con la decisione di dare il via allo stop alla linea di produzione della Tesla Model 3 la società avrebbe inviato una comunicazione ai dipendenti della Casa statunitense spiegando che lo stop durerà fino al prossimo 9 marzo. Nella stessa comunicazione, i vertici aziendali avrebbero inoltre detto ai lavoratori impegnati nello stabilimento che non tutte le giornate saranno regolarmente pagate.

Stiamo riscontrando alcuni problemi di fornitura di parti, quindi abbiamo colto l’occasione per fermare Fremont per eseguire degli aggiornamenti e la manutenzione delle apparecchiature.

La produzione dovrebbe dunque tornare a pieno regime nei prossimi giorni anche se il CEO non ha specificato quali siano le componenti che hanno portato a tale decisione. Presumibilmente, anche le linee della società statunitense stanno riscontrando problemi con la carenza di chip che a causa della pandemia da Covid-19 sta affliggendo i più svariati settori industriali. Sono molte, infatti, le case automobilistiche che hanno visto allungare i tempi di consegna delle loro vetture proprio a causa della mancanza di chip. Per questo motivo anche società come Volkswagen, General Motors e Ford hanno dovuto far fronte con le chiusure temporanee di linee produttive e, in alcuni casi, di interi stabilimenti.

A tal proposito, Tesla aveva cercato di adottare le giuste contromisure per scongiurare rallentamenti di questo tipo visto l’ambizioso obiettivo di chiudere il 2021 con il 50% di vendite in più del 2020, anno che con 500.000 vetture prodotte ha segnato un primato per la società di Elon Musk.