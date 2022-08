L’attesa è quasi finita per tutti coloro che stanno attendendo le versioni ‘Plaid‘ di Tesla Model S e Tesla Model X: le due elettriche pazzesche da 1020 cavalli di potenza arriveranno in Italia tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, con un prezzo che parte da 140.990 € per la Model S Plaid, e da 144.990 € per la Model X Plaid.

Queste nuove Plaid sono le Tesla più potenti di sempre, grazie alla configurazione a triplo motore elettrico con rotori rivestiti in fibra di carbonio; sono le prime Tesla a utilizzare questa nuova tipologia di motore, che si è rivelata particolarmente azzeccata per queste auto che hanno prestazioni da supercar di altissima gamma.

Il configuratore sul sito di Tesla Italia offre ben poche opzioni su questi modelli; si può scegliere tra 5 colori per la carrozzeria, tra i quali troviamo il Blu oceano metallizzato, il Nero pastello, Bianco perla, Grigio e rosso, mentre a livello di dotazione si può scegliere tra diverse tipologie di cerchi (tra i 19 e i 22 pollici, con variazioni a seconda del modello). Possibilità di scelta anche per il colore degli interni: nero, bianco e nero o color crema, mentre dal punto di vista tecnologico si può decidere di installare il sistema Autopilot aggiungendo 3800 euro, mentre per la versione più avanzata di Full Self-Driving la cifra sale a 7500 euro.

Già oggi è possibile piazzare il proprio pre-ordine versando una caparra di 250 euro, con la consegna che è stimata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023; inutile dire che i fortunati che avranno modo di mettere le mani su una di queste auto potranno godere di prestazioni di assoluto livello, con una velocità massima di 322 km/h e uno scatto da 0 a 100, sulla Model S Plaid, coperto in appena 2,1 secondi. La Model X Plaid, data la stazza maggiore, impiega 2,6 secondi e si ferma alla velocità massima di 262 km/h, ma si tratta comunque di dati che 20 anni fa sarebbero stati appannaggio esclusivo delle supercar più potenti.