L’avvento della mobilità elettrica ha dato vita a una nuova tipologia di sedan in grado di mettere in difficoltà anche le hypercar elettriche più tecnologiche: il “problema” è stato evidenziato nientemeno che da Christian von Koenigsegg, fondatore e CEO della svedese Koenigsegg specializzata nella produzione di hypercar.

Un tempo il divario di prestazioni tra una hypercar e una sedan era grande quanto l’Oceano Pacifico, mentre oggi con modelli come la Lucid Air Sapphire e la Tesla Model S Plaid esistono delle auto familiari che offrono, senza particolari difficoltà, più di 1000 cavalli di potenza; a essere precisi, i due modelli citati offrono complessivamente più di 2200 cavalli, ed entrambe sono in grado di insidiare le prestazioni in accelerazione di un’auto pazzesca come la Rimac Nevera, ma a un prezzo drasticamente più basso.

Sia sulla Lucid sia sulla Tesla troviamo una configurazione a triplo motore elettrico: nel primo caso la potenza della Lucid Air Sapphire è di più di 1200 cavalli, mentre la Tesla Model S Plaid si ferma ad “appena” 1020 cavalli. L’accelerazione è pazzesca in entrambi i casi, con lo 0-100 coperto in 2 secondi dalla Tesla, mentre i dati sulla Sapphire non sono ancora stati diffusi.

Internamente, la sostanza è molto simile – entrambe le auto offrono una vastissima gamma di tecnologie integrate – ma la forma è molto diversa: se da una parte Tesla si è impegnata al massimo per migliorare la qualità dei suoi interni (da sempre uno dei tasti più dolenti delle auto di Elon Musk) sulla nuova Model S Plaid, dall’altra abbiamo la Lucid Air che ha stupito sin dal primo giorno per l’incredibile qualità di tappezzerie e plastiche, oltre che per il bellissimo display Glass Cockpit da 34 pollici integrato nel cruscotto. Da questo punto di vista non c’è proprio paragone, Lucid vince nei confronti di Tesla a mani basse, anche provando a inserire tutti gli optional possibili per quanto riguarda gli interni; i primi fortunati proprietari di una Lucid Air hanno già confermato questa impressione, la qualità degli interni è da auto molto lussuosa.

L’ago della bilancia lo sposta il prezzo? Forse, o forse no, dipende da cosa si vuole dall’auto: negli Stati Uniti la Lucid Air Sapphire parte da 249.000 $, una cifra superiore anche a quella di una Bentley Flying Spur, mentre la Model S Plaid ha un prezzo di partenza di 135.990 $ – che può arrivare a poco meno di 180.000 $ inserendo tutti gli optional, compreso Full Self-Driving e freni carboceramici. Ci sono circa 70.000 $ di differenza tra una Model S Plaid full optional e una Lucid Air Sapphire, un gap enorme tra due auto apparentemente molto simili ma anche molto diverse nella sostanza.