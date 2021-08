Tesla Model X: battuta in fuoristrada da una Fiat Panda da 85 cavalli

La Tesla Model X, con il suo propulsore completamente elettrico e le caratteristiche portiere posteriori ad ali di gabbiano, è sicuramente uno dei veicoli moderni più esclusivi ad oggi in circolazione. Ma come se la caverà in fuoristrada contro la più piccola Fiat Panda?

A scoprirlo ci hanno pensato ancora una volta i colleghi di CarWow che hanno effettuato una serie di prove “improbabili” contro una italianissima Fiat Panda Cross da appena 85 cavalli; difficile trovare una gara più strana di questa, letteralmente Davide contro il Gigante Golia. Gigante è la parola giusta per descrivere la Model X P100D, un SUV ad alte prestazioni da oltre 2.500 kg, più del doppio del peso della piccola Panda.

Se da un lato si hanno a disposizione 423 cavalli elettrici con 660 Nm di coppia, dall’altro ci sono appena 83 cavalli e 145 Nm di coppia. Nonostante questa enorme differenza, la Panda Cross è riuscita ad eccellere in tutte le prove risultando drasticamente più prestazionale del SUV americano. Inoltre, le dimensioni più contenute e il raggio di sterzata ridotto consentono al prodotto italico di essere più maneggevole e pratico in tutte quelle situazioni dove si presenta un passaggio ostico.

Nella prova, che riportiamo di seguito, sono state effettuati tre test relativi alla partenza in salita, manovrabilità in un percorso sterrato e discesa con marcia inserita. In tutte le prove la Panda Cross è riuscita ad eccellere senza dimostrare alcune segno di cedimento. Naturalmente si tratta di una lotta impari in quanto, come precedentemente detto, la Model X è difatti un SUV nato per girare quasi esclusivamente in strada ma rappresenta ugualmente un test interessante.

Nel caso vi foste innamorati della Panda Cross, sappiate che con gli sconti Fiat attualmente disponibili è possibile acquistarla ad una cifra di circa 18mila Euro. In futuro l’utilitaria torinese potrebbe abbandonare il motore a 3 cilindri da 900cc e diventare completamente elettrica come la Fiat 500e.