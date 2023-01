Non è la prima volta che ci troviamo a raccontare di un incidente stradale dal quale una Tesla è uscita completamente sfigurata, salvando però le persone al suo interno: la storia di oggi è davvero pazzesca e ha come protagonista una Tesla Model Y che è volata giù da un dirupo per circa 75 metri prima di schiantarsi a terra, riuscendo però a proteggere gli occupanti che sono stati estratti tutti vivi dai resti dell’auto.

L’incidente è avvenuto in California in corrispondenza del promontorio chiamato “Devil’s Side” (Il Fianco del Diavolo), e a bordo della Tesla Model Y si trovavano 2 adulti e 2 bambini: i due adulti sono stati estratti dall’auto e portati d’urgenza in ospedale utilizzando un elicottero, a causa delle importanti ferite riportate, mentre i due bambini hanno riportato ferite più lievi.

L’incidente, secondo quanto riportato dalle autorità locali, è avvenuto intorno alle 11 del mattino della giornata di lunedì 2 gennaio: secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sarebbe di natura umana e non ci sarebbe alcun coinvolgimento dei sistemi di guida automatizzata di Tesla. Sembra infatti che la Model Y procedesse a velocità troppo sostenuta per mantenere il controllo sulla strada di montagna: secondo le informazioni fornite da un testimone, una delle persone che ha chiamato il 911 in seguito all’incidente, l’auto procedeva a velocità molto alta verso l’uscita autostradale ed è stato proprio approcciando l’uscita che l’auto è uscita di strada.

Le immagini che ci arrivano dal luogo dell’incidente sono davvero impressionanti e le autorità hanno definito “un miracolo” il fatto che tutti e 4 gli occupanti dell’auto siano usciti vivi dai resti della Model Y.

Secondo le autorità questo tratto di strada non è nuovo a questo tipo di incidenti e la presenza di una scogliera molto alta e ripida rende le operazioni di soccorso particolarmente complicate; anche in questo caso è stato necessario impiegare molteplici elicotteri e una gran quantità di soccorritori per tenere tutti al sicuro durante le operazioni di salvataggio.