La Tesla Model Y è l’auto più venduta al mondo, almeno secondo i dati di Jato Dynamics (pubblicati da Motor1). È la prima volta che un EV occupa la prima posizione, e il fatto è ancora più notevole se si considera che la Model Y costa notevolmente di più rispetto a concorrenti come le Toyota RAV4 e Corolla.

I dati riportati da Jato Dynamics rivelano che la Tesla Model Y ha venduto 267.200 unità a livello globale nel primo trimestre, rispetto alle 256.400 Corolla e alle 214.700 RAV4 vendute nello stesso periodo

Tesla ha riferito che oltre 400.000 veicoli Model Y e Model 3 sono stati consegnati ai clienti nel primo trimestre del 2023.

Notevole anche il fatto che Tesla, pur avendo ottenuto questo mirabile risultato, non è nemmeno nella top 10 dei maggiori produttori di auto a livello mondiale, piazzandosi al 19° posto per il 2022.

Tesla Model Y

Le ragioni del successo

Sono molte le possibili ragioni che possono aver portato la Model Y in cima al podio. Sicuramente c’entra il fatto che le altre aziende sono ancora ai primi passi con le elettriche, e senza dubbio hanno aiutato i tagli di prezzo effettuati da Tesla – la Model Y è una Tesla “economica”.

Verrebbe anche da pensare che gli incentivi pubblici per passare alle elettriche (esistono in tutto il mondo), abbiano un ruolo più che marginale in questo risultato. Difficile altrimenti spiegare come un’auto da 47.000 ne superi una che costa la metà; di certo non siamo diventati tutti improvvisamente più ricchi.

Non possiamo sapere quanto hanno pesato gli incentivi pubblici a livello mondiale, ma sappiamo che esistono e possiamo senz’altro ipotizzare che rappresentino una bella fetta della torta. Stando così le cose, la conseguenza diretta sarebbe affermare che la Model Y è diventata l’auto più venduta al mondo grazie al denaro pubblico.

Un risultato fantastico nel breve termine, ma che potrebbe non esserlo sul lungo periodo.