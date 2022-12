Delta 4×4 ha deciso di creare una versione off road della Model Y di Casa Tesla: una versione del tutto inedita, dunque, se si vuole guidare a emissioni zero per foreste e deserti. Non a caso, il preparatore bavarese ha deciso di modificare la Tesla Model Y equipaggiandola con un pacchetto di modifiche che consentono a tutti gli appassionati di avventure in off-road di percorrere a bordo di una Tesla terreni accidentati e fuoristrada in totale sicurezza e con tutto l’occorrente.

La conversione realizzata da Delta 4×4 vanta di un nuovo kit di rialzo di 35 mm che ha portato l’altezza da terra fino a 22 cm. La model Y off-road utilizza anche pneumatici Continental Cross Contact ATR nella misura 265/45R20. Non a caso, per poter accogliere cerchi e pneumatici più larghi, Delta 4×4 ha sviluppato estensioni del passaruota che allargano anche il veicolo di circa 60 mm.

Tra gli accessori del kit anche la presenza di un portapacchi che rende la Model Y estremamente utile anche se si vuole portare con sé tante attrezzature utili per notti all’aperto o per trasportare utensili utili per affrontare salite o discese ripide o passaggi complicati. Ad assicurare una luce adeguata anche di notte, nuovi fari che possono essere montati sul portapacchi e garantiscono una luce perfetta durante il percorso fuoristrada.

Affrontare terreni accidentati e percorsi fuoristrada sarà dunque più “semplice” grazie all’installazione da parte di Delta 4×4 di fari LED aggiuntivi PIAA 550 e una barra luminosa PIAA implementata sopra il tetto del veicolo.

Per quanto riguarda i prezzi, Delta 4×4 fa sapere che le nuove sospensioni costano 900 euro, gli pneumatici e la ruota di scorta 4.500 euro. 2.900 euro vengono invece richiesti per le barre sul tetto e 1.800 per le luci supplementari sul paraurti. Sommando i prezzi dunque il pacchetto completo di preparazione di Delta 4×4 si aggira attorno ai 10.000 euro.