Tesla Model Y: nuovo richiamo per il crossover

Tesla ha annunciato un nuovo richiamo per la sua Tesla Model Y. Il richiamo, come confermato dalla NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) riguarda alcune unità destinate al mercato americano. Tali unità sono affette da un problema che rischia di causare la rottura della sospensione anteriore del crossover.

Il richiamo della Tesla Model Y per il mercato nordamericano presenta caratteristiche decisamente insolite. La campagna di richiamo, infatti, coinvolge appena 826 unità. Tali unità, inoltre, sono state prodotte in un periodo molto lungo (da giugno 2020 a novembre 2021). Si tratta, quindi, di un difetto rilevato su poche unità prodotte nell’arco di più di un anno.

Secondo i dati forniti da NHTSA, i modelli richiamati sono stati selezionati in base all’analisi dei registri di produzione e assistenza di Tesla e dei fornitori legati al componente difettoso. Lo scorso mese di ottobre Tesla aveva già richiamato circa 2.800 unità, tra Model 3 e Model Y questa volta, a causa di un problema alle sospensioni.

Da notare, inoltre, che la Tesla Model Y, in questa settimana, è protagonista di un altro richiamo. Questa volta, il richiamo riguarda la Model Y prodotta nella Giga Shanghai in Cina. Le unità richiamate sono in tutto 21.599. La causa del richiamo per la versione cinese del crossover di casa Tesla è un problema alle leve dello sterzo. Il design di tali leve non sarebbe conforme alle indicazioni del produttore. Per gli automobilisti c’è il rischio della rottura o della deformazione dello sterzo durante l’utilizzo del veicolo. I componenti saranno sostituiti da Tesla.