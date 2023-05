Model Y RWD è la versione del SUV Tesla meno costoso oggi acquistabile. Il prezzo di listino è di 46.990 euro, ma considerando i vari incentivi, è possibile acquistarlo a circa 40mila euro. Coloro che abitano in Lombardia, inoltre, possono accedere ad ulteriori agevolazioni atterrando ad un prezzo di poco superiore a 35mila euro.

Per ridurre il prezzo la Model Y a trazione posteriore è dotata di un solo motore elettrico posizionato sull’asse posteriore, che genera una potenza di 347 cavalli e di un pacco batterie più piccolo, di 50 kWh. Tutto il resto è rimasto invariato, ma queste caratteristiche tecniche portano lo spunto 0-100 a 6.9 secondi, che forse non possiamo ancora considerare qualcosa di totalmente normale, ma che la rende un’auto più classica e non la solita e performante Tesla. L’autonomia dichiarata (WLTP) è di 455 chilometri. Come confronto, la versione Long Range ha una trazione integrale e un pacco batterie più capiente, lo 0-100 è di 5 secondi e l’autonomia WLTP è di 533 chilometri. La differenza tra i due modelli è di 7mila euro. La domanda è, quindi, vale la pena risparmiare questi soldi o le differenze, nell’uso quotidiano, sono sostanziali?

Cosa ci convince

Prima di fare un confronto e capire se è il caso di risparmiare 7000 euro o se la versione Long Range rimane la scelta più oculata, ricordiamo tutto quello che ci piace di Model Y. Per quanto riguarda l’estetica non vogliamo, come al solito, sbilanciarci. Ci limitiamo a dire che quando Model Y fu inizialmente presentata, non ci fece impazzire, poiché sembrava una semplice Model 3 rialzata e ingrandita. Ed effettivamente ancora oggi può essere considerata come tale, ma dopo averla provata, già vari mesi fa, abbiamo imparato ad apprezzare il design pulito e lineare.

Gli interni sono i soliti di Tesla, quindi dividono. C’è chi li apprezza proprio per la loro pulizia, chi invece vorrebbe avere qualcosa di più. Probabilmente considerando che in questo caso il prezzo è più basso, forse la mancanza di tanti comandi e dettagli è più giustificata. O forse no, comunque gli interni di Tesla o piacciono o non piacciono.

Le prestazioni sono idonee al tipo di auto. Forse sono meno idonee le prestazioni del modello Performance, e in alcuni casi anche quelli della Long Range. Dopotutto non è un’auto che, per sua natura, dovrebbe portare a voler andare veloci. E in ogni caso gli oltre 300 cavalli sono sufficienti. Lo spunto 0-100 in meno di sette secondi non si può certo considerare lento, sia in uscita da uno stop per immettersi nel flusso del traffico, sia un sorpasso, si fanno tranquillamente e senza paura. Certo i modelli Performance o addirittura la Model S Plaid fanno cambiare totalmente i rapporti di spazi e tempo, ma non è quello che serve sulle nostre strade per un uso normale. Quindi, in breve, la Model Y RWD è più che idonea, nonché mediamente più veloce e scattante rispetto a molte altre auto in circolazione.

La risposta dello sterzo e la tenuta di strada sono tra le cose che ci piacciono. È sempre piacevole guidare una Tesla, anche in questa versione “basilare”. I sedili sono comodi, il portellone elettrico posteriore è funzionale, lo spazio nel bagagliaio (a cui si aggiunge quello anteriore) è molto, la possibilità di usare lo smartphone e dimenticare la chiave, nonché tutti i vari automatismi rendono l’esperienza Tesla sempre di primissimo livello. E questa Model Y, sotto questo punto di vista, è perfettamente con tutte le altre Tesla, non è stata fatta alcun tipo di economia. Peccato per la solita poca scelta delle vernici, anche se il nuovo grigio metallizzato non è male.

Cosa non ci convince

La tendina del bagagliaio, aggiunta solo successivamente all’uscita di Model Y, è scomoda e fatta male, sembra proprio una soluzione fatta per mettere una pezza a un errore di progettazione. Non ci sono altri elementi o caratteristiche di cui lamentarsi, ma è il caso di parlare dell’autonomia. Tesla parla di 455 km in ciclo WLTP, un dato che, come al solito, è troppo generoso. Il valore reale si attesta attorno ai 380 chilometri reali, solo se eviterete brusche accelerate nonché conterrete la velocità. Se andrete a 130 chilometri orari, o superiori, in autostrada, o se accelererete sempre bruscamente, l’autonomia reale si abbasserà tra i 330 e i 350 chilometri.

Questo numero reale significa che, a conti fatti, potrete contare su circa 300 chilometri veramente sfruttabili, se consideriamo che quando l’autonomia si abbassa attorno ai 50 km, sarà il caso di cercare una soluzione di ricarica. Non possiamo dire che questa autonomia ci faccia piacere, e per molti sarà troppo bassa. C’è da dire che non è differente rispetto a molte altre elettriche sul mercato, ma c’è chi sa fare di meglio e Tesla ha sempre fatto di meglio.

Vale la pena acquistare la versione RWD?

Tutto il giudizio di Model Y RWD sta nella quantità di chilometri che può percorrere. Nonostante abbiamo inserito l’autonomia nelle cose che non ci piacciono, dobbiamo riconoscere che per alcuni potrebbe anche essere sufficiente. Se così non fosse non vedremmo in circolazione molte auto di altre marche con un’autonomia simile, che non possono nemmeno accedere all’infrastruttura di ricarica Tesla (anche se Tesla sta aprendo i suoi Supercharger).

Se il vostro uso principale è il tragitto casa-lavoro e non avete intenzione di fare continuamente viaggi molto lunghi che potrebbero diventare troppo stressanti, allora non vediamo il motivo per cui dovreste spendere 7mila euro in più per il modello Long Range. Con quello che risparmierete potrete ricaricare migliaia di chilometri di autonomia, potreste anche vederla in questo modo.

Ma il punto più forte è probabilmente il prezzo che, con gli incentivi, dovrebbe aggirarsi attorno ai 40mila euro. A questo prezzo non c’è molto, se non niente di meglio che possiate acquistare se il vostro desiderio e avere un’auto elettrica. Chi vi scrive non l’acquisterebbe, perché ritiene che le prestazioni e l’autonomia in più valgano i 7mila euro di differenza, ma probabilmente è un giudizio molto soggettivo, per la maggior parte delle persone che vogliono avvicinarsi al mondo dell’elettrico e vuole un SUV, Model Y RWD dovrebbe essere tra le prime scelte.