Nel maggio del 2021 Tesla ha sorpreso un po’ tutti annunciando di voler rimuovere i sensori radar dalle sue auto per passare a un sistema interamente basato su telecamere e sul software Tesla Vision; oggi, a distanza di quasi 2 anni la compagnia ha fatto sostanzialmente dietrofront su questa decisione, dopo che si è accorta delle difficoltà tecniche causate dall’assenza dei radar, e stanno trapelando anche alcune informazioni riservate su come sarebbe stata presa questa decisione in azienda.

Un nutrito gruppo di ingegneri Tesla avrebbe infatti provato a discutere con Elon Musk della questione, affermando che un approccio interamente basato su telecamere non fosse la giusta soluzione, salvo essere completamente oscurati dalla decisione del CEO dell’azienda – che ricordiamolo, non è un ingegnere, è laureato in fisica – convintissimo di poter fare a meno dei radar.

Il Washington Post ha intervistato un ex dipendente di Tesla – che vuole rimanere anonimo per ovvi motivi – sulla questione e dalle sue parole pare proprio che nei mesi antecedenti all’annuncio di maggio 2021 siano stati molti gli ingegneri a provare a convincere Musk a tornare sui suoi passi.

“Musk non era convinto ed è andato contro il consiglio dei suoi ingegneri. A maggio 2021 Tesla ha annunciato di voler togliere i radar dalle sue nuove auto e poco dopo ha iniziato a disabilitare i radar presenti sulle auto già circolanti. Il risultato – come è emerso da alcune interviste con ex dipendenti, piloti che si occupano di testare le auto, specialisti di sicurezza e altri esperti – è stato un aumento di incidenti, incidenti sfiorati e altri errori grossolani commessi dalle auto Tesla, che di colpo si sono ritrovate senza un sensore di fondamentale importanza.”

Come anticipato in apertura, oggi Tesla è tornata sulla sua decisione e le nuove auto, dotate di Hardware 4, sono tornate ad avere in funzione un radar ad alta risoluzione e un maggior numero di telecamere perché in questo caso è sempre meglio abbondare.