Tesla ha introdotto una nuova colorazione chiamata Ultra Red nel configuratore per Model X e Model S; si tratta del primo nuovo colore introdotto su questi modelli dopo ben 7 anni! Ma le novità non sono finite qui, perché Tesla ha anche migliorato i freni delle sue auto e introdotto un nuovo tetto in vetro.

Ultra Red, introdotto come colore speciale al posto del Red Multi-Coat che è entrata a far parte dei colori “standard” della compagnia, sembra un colore rosso molto accattivante, e sul configuratore ufficiale di Tesla costa ben 3000 $: si tratta di un rosso più scuro e ricco rispetto a quello precedente, ulteriormente impreziosito da una finitura metallizzata e brillante. Si tratta di una novità dedicata principalmente al mercato americano, perché in Europa e in Asia Tesla ha già a catalogo un rosso molto simile chiamato Midnight Cherry Red.

Secondo quanto afferma Tesla, questi nuovi colori – come il Quicksilver di recente introdotto in Europa – non sono più costosi solo perché sono nuovi, ma sono colorazioni progettate presso la Gigafactory di Berlino, quella che Elon Musk ha definito “la carrozzeria più tecnologicamente avanzata al mondo“: questi nuovi colori, oltre ad avere più strati ed essere quindi più resistenti, sono pensati per dare una sensazione di movimento e modificare in modo sottile le curve della carrozzeria.

Tra le novità introdotte su Model S e Model X abbiamo anche un nuovo tetto in vetro, progettato ex novo per ridurre il peso, abbassare il baricentro dell’auto e migliorare di conseguenza la guidabilità delle due auto – differenze microscopiche che praticamente nessuno sarà in grado di notare nella guida quotidiana, ma sempre apprezzabili.

Infine una delle modifiche più corpose, quella che riguarda l’impianto frenante, da sempre un po’ criticato dai proprietari di Model S e Model X: queste due auto sono entrambe molto potenti e pesanti, di conseguenza ci vuole una potenza frenate adeguata per garantire il giusto livello di sicurezza, e per farlo Tesla ha cominciato ad installare nuove pastiglie dei freni con una capacità di sopportazione al calore più alta, così da resistere più a lungo alle forti sollecitazioni.