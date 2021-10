Tesla, nuovo record con oltre 240.000 consegne nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre le consegne dell’azienda di Elon Musk hanno raggiunto le 241.300 unità, dato che segna un 19,8% in più rispetto ai numeri registrati tra aprile e giugno 2021 di 201.250 unità. Non a caso, la casa automobilistica Tesla continua ad ottenere nuovi record commerciali e non si esclude che la società statunitense superi l’obiettivo preposto da Elon Musk che prevede un 2021 con almeno 750 mila unità consegnate ai clienti.

Con 241.300 unità l’azienda di Elon Musk ha infatti raggiunto quasi il doppio delle consegne se confrontiamo i dati attuali con quelli dello stesso periodo del 2020. A partire da inizio 2021, Tesla ha visto una progressiva crescita che conta fino ad oggi ben 627.120 consegne.

Grazie al nuovo record la Casa automobilistica statunitense è riuscita a superare anche le attese dei mercati finanziari. Nel dettaglio, gli analisti si aspettavano consegne trimestrali di circa 230 mila unità. Non a caso, il positivo andamento della domanda per le Model 3 e Model Y ha contribuito ad ottenere gli ottimi risultati, con 232.025 esemplari consegnati. Situazione piuttosto differente per quanto riguarda i numeri delle Model S e Model X, consegnate in soli 9.275 unità.

Non dimentichiamo che Tesla punta ad accelerare i tempi di spedizione dei veicoli nell’ultima parte del trimestre cosi da superare le stime delle borse. Secondo quando diffuso da Tesla i suoi stabilimenti hanno prodotto 237.823 veicoli, a fronte dei 206.421 dei tre mesi precedenti.