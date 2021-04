Tesla, nuovo record nel Q1 del 2021: obiettivo 1 milione di vendite

Tesla segna nuovo record di consegne. La casa automobilistica statunitense ha diffuso nelle scorse ore i dati relativi alla produzione e alle consegne relative Q1 del 2021: a spingere le attività commerciali sono stati particolarmente i modelli più recenti come Model 3 e Model Y.

Non a caso, la società produttrice di veicoli elettrici torna a battere le previsioni degli analisti grazie ai grandi numeri che sta inaspettatamente ottenendo. Gennaio, febbraio e marzo hanno visto complessivamente le vendite della Model Y, Model 3, Model S e Model X superare il precedente record della società, fatto nel quarto trimestre del 2020, con ben 184.800 unità contro le 180.570.

Per il primo trimestre del 2021 gli analisti si aspettavano infatti risultati piuttosto inferiori ai numeri attuali, considerando il risultato decisamente notevole soprattutto se confrontato con quello dell’anno precedente. Secondo i dati diffusi dalla società di Elon Musk, la crescita risulta infatti pari al 110% e non si può di certo escludere che i prossimi mesi possano far segnare un ulteriore incremento.

I numeri ottenuti sono però in linea con le previsioni dell’azienda che prevedeva un totale compreso tra 160.000 e le 188.000 vendite. Come accennato, a dominare sono la Model 3 e Model Y, che raggiungono complessivamente 182.780 immatricolazioni. Per quanto riguarda Model s e Model x le due vetture hanno raggiunto solamente un totale di 2.020 unità.

Nel primo trimestre, abbiamo prodotto poco più di 180 mila veicoli e consegnato quasi 185 mila auto. Siamo incoraggiati dall’ottima ricezione del Model Y in Cina e stiamo rapidamente raggiungendo la piena capacità di produzione. Anche il Model S e il Model X sono state accolti eccezionalmente bene, con le nuove apparecchiature installate e testate nel primo trimestre, e siamo solamente nelle prime fasi della salita produttiva in rampa, ha dichiarato il numero uno di Tesla.

Non casualmente, l’espansione di Tesla sul mercato cinese congiuntamente all’avvio delle attività manifatturiere nell’impianto alle porte di Berlino, saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2021 e compresi tra 840.000 e 1 milione di unità.