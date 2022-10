Sono oltre 10.000 i Supercharger della casa automobilistica statunitense Tesla presenti in tutta Europa: ad ufficializzare la notizia è l’azienda di Elon Musk che, con l’apertura di 6 nuove stazioni di ricarica, mette a disposizione degli utenti un numero che supera i 10.000 Supercharger, presenti in oltre 30 Paesi.

In un momento in cui le auto elettriche faticano a diffondersi in modo capillare a causa di diversi ostacoli, tra cui costi elevati delle vetture e scarsa infrastruttura di ricarica sui territori, gli investimenti della Casa di Elon Musk sono fondamentali per contribuire ad una crescita dell’infrastruttura di ricarica dedicata ai possessori di un veicolo marchiato Tesla.

Non a caso, il 2022 è stato un anno del tutto importante per gli investimenti di Tesla se pensiamo che circa un quinto di questi stalli dedicati alla ricarica sono stati realizzati solamente quest’anno. Le nuove 6 stazioni che hanno permesso a Tesla di raggiungere il grande traguardo dei 10.000 Supercharger garantiscono ulteriori possibilità di ricarica a tutti i proprietari di un veicolo del brand presenti in Spagna, Francia, Belgio e Germania.

Per quanto riguarda il nostro Paese, l’azienda, nell’ultimo trimestre, ha inaugurato le nuove stazioni Supercharger di Vicolungo, Porto Sant’Elpidio, Napoli-Afragola e Parma, per un totale di 44 nuovi stalli, tutti V3 (250 kW).

Non dimentichiamo che l’azienda, negli ultimi mesi, ha dato il via ad un’iniziativa che aprire i suoi punti di ricarica anche ai non clienti. Nonostante il numero di punti di ricarica sia aumentato, non manca però il problema legato all’aumento dei costi dell’energia che hanno spinto Tesla a rimodulare le tariffe per i suoi punti di ricarica, in particolare in Italia. Gli aumenti sulle tariffe di ricarica delle auto elettriche sono aumentati talmente tanto da mettere in discussione la convenienza delle auto elettriche rispetto a diesel e benzina. Secondo quanto diffuso, l’incremento medio è di circa 12 centesimi, valore che in Italia fa arrivare il costo di ricarica anche a 0,66 euro al kWh.