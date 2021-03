Tesla, oltre 6mila i Supercharger presenti in Europa

I Supercharger Tesla presenti in Europa salgono a 6039. Non a caso, la casa automobilistica di Elon Musk festeggia un nuovo record grazie al perfezionamento dell’installazione di oltre 6.000 Supercharger in tutto il nostro continente. Ad oggi pertanto, le stazioni di ricarica della società statunitense sono presenti in oltre 600 città distribuite in 27 Paesi diversi.

La società di Palo Alto continua dunque ad espandere la propria rete di ricarica nei diversi Paesi europei con l’obiettivo di incentivare la diffusione di nuovi veicoli a propulsione elettrica. Basti pensare che nel 2013, l’arrivo della Tesla Model S in Norvegia venne accompagnato dall’installazione della prima stazione Supercharger. Analizzando anno dopo anno il ritmo con cui la società è riuscita a portare avanti l’ottimizzazione delle sue infrastrutture di ricarica, bisogna inevitabilmente riconoscere un grande merito, congiuntamente agli aiuti che i governi nazionali hanno man mano adottato introducendo misure decisive per incentivare lo sviluppo delle infrastrutture. Solamente negli ultimi due anni, Tesla è infatti riuscita ad installare oltre 2.000 Supercharger nel nostro continente.

Nel dettaglio, la rete europea di ricarica Supercharger comprende attualmente sia vecchi dispositivi V2 che nuovi dispositivi V3. I primi, presenti in maggior numero, hanno una capacità di ricarica di 150kW e impiegano circa un’ora e un quarto per completare un ciclo di ricarica in una batteria agli ioni di litio da 85 kWh. Mentre la tecnologia V3 è in grado di ricaricare sino a 250 kW. La società di Elon Musk ha dunque impiegato 8 anni per realizzare la sua grande rete di ricarica nel Vecchio Continente grazie ad un lungo lavoro che gli ha ora permesso di festeggiare un grande record e di offrire un valore aggiunto a tutti i possessori di un veicolo Tesla, grazie alle stazioni dedicate che rendono i viaggi a lunga percorrenza più semplici.

Se pensiamo che il numero di auto elettriche vendute dal brand statunitense stia gradualmente aumentando, continuare a lavorare sull’ampliamento di questa rete sarà ancora più importante in futuro.