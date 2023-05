Tesla ha deciso di migliorare il sistema di monitoraggio del conducente e ha programmato la telecamera interna all’abitacolo per contare gli sbadigli, il battito delle palpebre e altri dettagli che permettono di calcolare il livello di stanchezza del guidatore.

La decisione arriva dopo anni di critiche nei confronti del sistema utilizzato da Tesla, che per lungo tempo si è basato esclusivamente sulla forza esercitata sul volante per valutare il livello di attenzione del guidatore quando Autopilot o Full Self-Driving erano attivi, ma ora la compagnia è pronta a migliorare questo aspetto grazie alle videocamere interne all’abitacolo, introdotte nel 2021.

Ora Tesla si sta preparando a rilasciare un importante aggiornamento del suo sistema di monitoraggio del conducente, e le prime informazioni ci arrivano da Green, un hacker famoso perché svela in anticipo i contenuti degli aggiornamenti software di Tesla: secondo Green, con l’arrivo del prossimo aggiornamento le auto di Tesla impareranno a contare gli sbadigli e il numero di volte in cui sbattiamo le palpebre, oltre alla durata. Tutti questi dati vengono messi insieme e utilizzati per calcolare il livello di stanchezza del guidatore, ma la novità vera sembra un’altra: questo sistema non sarà limitato ad Autopilot o FSD, sarà sempre attivo anche quando è il guidatore stesso ad avere il controllo dell’auto, anche se al momento non è chiaro quale sarà la reazione dell’auto in caso di colpo di sonno quando i software di supporto alla guida sono disattivati.

Nei casi in cui Autopilot o Full Self-Driving dovessero essere attivi invece, l’auto si occuperà di alzare nuovamente il livello di attenzione del guidatore per far sì che questo riprenda il controllo e, se necessario, si fermi a riposare; non ci resta che attendere il rilascio del prossimo aggiornamento di Tesla per capire quali saranno le nuove funzioni introdotte e come si sposeranno con la guida nel traffico di umani.