Elon Musk ha criticato aspramente l’attuale struttura utilizzata per valutare gli standard ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende, evidenziando una discrepanza evidente per cui le aziende produttrici di tabacco ricevono valutazioni ESG più elevate rispetto alla sua azienda specializzata nella produzione di auto elettriche, Tesla.

In un tweet di risposta a un articolo di Aaron Sibarium, giornalista del Washington Free Beacon, Musk ha rilasciato un’affermazione lapidaria: “ESG è il Male“. Le sue osservazioni riflettono le crescenti preoccupazioni sull’efficacia dell’ESG, un sistema di standard progettato per valutare la sostenibilità e le pratiche etiche delle aziende. Con l’affermarsi degli investimenti socialmente responsabili, un numero crescente di operatori del mercato finanziario si affida ai rating ESG per orientare le proprie decisioni di investimento, dando priorità alle attività che si allineano ai propri valori piuttosto che concentrarsi esclusivamente sui rendimenti.

In genere, i rating ESG sono assegnati su una scala da 1 a 100 da società di ricerca come S&P Global e Morningstar. Tuttavia, i critici sostengono che questo quadro di riferimento porta spesso al “greenwashing“, un fenomeno in cui le aziende creano un’illusione di responsabilità ambientale senza fornire contributi sostanziali. Inoltre, i detrattori affermano che l’attuale sistema non riesce a valutare adeguatamente le aziende in base al loro impatto sociale complessivo.

L’articolo di Sibarium ha messo in luce la disparità tra il rating ESG di Tesla, pari a 37, secondo l’ultima classifica di S&P Global, e quello del gigante del tabacco Philip Morris, significativamente più elevato, pari a 84. Analogamente, la Borsa di Londra ha assegnato a British American Tobacco un’impressionante valutazione ESG di 94, mentre a Tesla è stato assegnato un più modesto 65.

“Come possono le sigarette, che causano la morte di oltre 8 milioni di persone all’anno, essere considerate un investimento più etico delle auto elettriche?”, ha chiesto Sibarium nel suo tweet, richiamando l’attenzione sull’apparente contraddizione all’interno del quadro ESG.

La critica di Musk e il netto contrasto nelle valutazioni ESG tra le aziende del tabacco e Tesla sottolineano la necessità di una rivalutazione completa del sistema attuale. Mentre la ricerca globale della sostenibilità e delle pratiche etiche continua a intensificarsi, gli stakeholder dei mercati finanziari sono alle prese con la sfida di valutare accuratamente i contributi sociali delle aziende in modo equo e trasparente.