Il quarto trimestre del 2022 potrebbe portare un nuovo record per Tesla. La casa americana, che lo scorso anno si è fermata poco al di sotto di quota 1 milione di unità vendute, si prepara a vivere una parte finale di 2022 da protagonista assoluta. La conferma arriva dall’analista Trip Chowdhry di Global Equities Research che ha anticipato un possibile trimestre da record per l’azienda.

Stando alle stime emerse in queste ore, infatti, il quarto trimestre del 2022 per Tesla dovrebbe chiudersi con 500 mila unità vendute. Un risultato di questa portata permetterebbe alla casa americana di chiudere l’anno con risultati davvero eccellenti, in linea con quelle che sono le stime future di crescita di Tesla.

Per Tesla, i prossimi mesi dovrebbero essere caratterizzati da una forte crescita della produzione che permetterà di accelerare le consegne. Le nuove Gigafactory di Austin, in Texas, e di Berlino continuano a far registrare volumi produttivi elevati ed anche l’impianto di Shanghai è destinato a crescere ancora e, per unità vendute, sarà lo stabilimento più “produttivo dell’azienda”.

Le basi per nuovi record produttivi e di vendita, anche considerando l’arrivo del Tesla Cybertruck, ci sono tutte. Il 2022 dovrebbe chiudersi con circa 1,5 milioni di unità vendute per Tesla. L’azienda ha registrato un primo semestre da poco più di 500 mila unità vendute e dovrebbe chiudere il terzo trimestre con oltre 400 mila unità.

Se le stime per il quarto trimestre saranno confermate, il target di 1,5 milioni di unità sarà alla portata. Per una conferma in merito sarà, in ogni caso, necessario attendere le prossime settimane. Di certo, il risultato del 2022 non sarà un punto d’arrivo ma solo una nuova base da cui ripartire in bista di obiettivi sempre più ambiziosi da raggiungere nei prossimi anni.