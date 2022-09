Gli obiettivi futuri di Tesla sono quanto mai ambiziosi. Come evidenziato da un recente report, infatti, Elon Musk ha anticipato nel corso di un meeting con gli azionisti dell’azienda come gli obiettivi di Tesla prevedano la costruzione di un numero maggiore di Gigafactory, necessarie per sostenere il necessario incremento della produzione. Con una serie di investimenti mirati, Tesla dovrebbe arrivare a realizzare “10-12 Gigafactory” su scala globale, arricchendo la sua infrastruttura che, di recente, ha registrato l’apertura di due stabilimenti, a Berlino, il primo in Europa, e in Texas.

Grazie a nuove Gigafactory, Tesla dovrebbe avvicinarsi al suo obiettivo di crescita dei volumi produttivi. Come già anticipato dallo stesso Musk, è ipotizzabile che l’azienda riesca a raggiungere una quota di 20 milioni di unità prodotte all’anno entro il 2030. Se raggiunto, si tratterebbe di un risultato enorme. Attualmente, infatti, Tesla può contare su di una capacità produttiva di 1,5-2 milioni di unità all’anno. Per raggiungere il target di 20 milioni di unità è, quindi, necessario incrementare in modo davvero significativo la struttura produttiva nel giro di pochi anni. Nel frattempo, Tesla dovrebbe registrare vendite record nel 2022.

Uno dei prossimi progetti, per quanto riguarda l’infrastruttura di Gigafactory di Tesla, potrebbe essere realizzato in Canada. Successivamente, l’azienda dovrà individuare ulteriori progetti da sviluppatore in tempi rapidi per rendere sostenibile il raggiungimento dei target prefissati. I prossimi anni, quindi, saranno quanto mai intensi per Tesla. Oltre ai nuovi modelli in arrivo, come l’ipotetica entry level Tesla Model 2, per l’azienda ci saranno diversi elementi da valutare per costruire il suo futuro. Staremo a vedere quali saranno i piani di Tesla e come farà l’azienda americana a centrarli, dando seguito alle promesse di Musk in merito alle possibilità di crescita della sua azienda