I prossimi anni saranno pieni di novità in casa Tesla. L’azienda si prepara ad avviare la produzione dell’atteso Tesla Cybertruck a cui seguiranno il camion elettrico Semi e la nuova Roadster, progetti che, dopo anni di attesa, potrebbero essere finalmente vicini al debutto. Tra i progetti in rampa di lancio per Tesla c’è, però, anche un veicolo inedito. Si tratta di un robotaxi che entrerà in produzione nel giro di pochi anni. Stando alle informazioni fornite da Elon Musk, il nuovo robotaxi sarà un veicolo molto ottimizzato, senza volante o pedali.

Si tratta di un progetto già da tempo in sviluppo e oramai in rampa di lancio per entrare in produzione. Musk ha anche anticipato le possibili tempistiche di debutto. Il robotaxi di Tesla dovrebbe essere presentato nel corso del 2023 per poi entrare in produzione nel 2024. La diffusione di questo veicolo dipenderà dalle normative sulla guida autonoma che variano di Paese in Paese (negli USA, inoltre, ogni Stato adotta una normativa precisa). In attesa di capire quali saranno le scelte dei Governi sulla guida autonoma, Tesla ha intenzione di farsi trovare pronta.

Già nel corso dei prossimi mesi, quindi, il nuovo robotaxi potrebbe diventare un riferimento della produzione di casa Tesla. Naturalmente, un ritardo è sempre dietro l’angolo. Le indicazioni fornite da Elon Musk sull’arrivo di nuovi prodotti spesso si sono rivelate tutt’altro che precise. Di conseguenza, ad oggi, non possiamo escludere un allunamento dei tempi e, magari, un debutto soltanto nel corso del 2025. Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.