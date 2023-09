Tesla ha recentemente apportato un altro aggiustamento dei prezzi, che potrebbe essere definito un eufemismo. In particolare, il volante a cloche, Yoke, che un tempo era di serie e già oggetto di molte discussioni, ha subito un notevole aumento di prezzo. Attualmente fissato a 1.000 dollari negli Stati Uniti, questa opzione ha registrato un impressionante aumento del 300% rispetto al suo prezzo precedente di 250 dollari. Questo aumento dei prezzi non riguarda solo gli Stati Uniti, ma è stato segnalato anche in altri mercati globali, tra cui Canada, Cina, Corea del Sud e Taiwan.

Fin dall’inizio, il volante a cloche di Tesla è stato una scelta di design fuori dall’ordinario. Presentato nelle versioni rinnovate di Model S e Model X, ha suscitato entusiasmo per il suo aspetto futuristico ma anche critiche per la sua presunta mancanza di praticità. Elon Musk ha sottolineato i vantaggi del volante, come la migliore visuale del cruscotto senza ostacoli. Tuttavia, le esperienze dei primi utenti hanno dipinto un quadro diverso. Su MotorLabs lo abbiamo assaggiato sulla Model X Plaid, riscontrando un comportamento a volte inconsistente.

La motivazione dietro questo recente aumento dei prezzi del volante a cloche rimane oggetto di speculazione. Tesla sta cercando di posizionarlo come un componente di lusso? Oppure c’è una ragione più strategica dietro questa modifica? Con le continue preoccupazioni sulla qualità e i miglioramenti software previsti, tra cui una funzione di clacson ancora da rilasciare, alcuni ritengono che Tesla potrebbe scoraggiare i consumatori. Allo stesso tempo, potrebbe anche preparare il terreno per l’introduzione di un sistema steer-by-wire più efficace e prestante.