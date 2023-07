Tesla ha cambiato la sua opzione di colore gratuita da White a Midnight Silver in Nord America. La modifica è stata applicata ai veicoli Model Y e Model 3 e ora, il colore bianco, ha un prezzo di $ 1.000. Tesla non ha modificato le opzioni di colore e i prezzi per la Model S e la Model X e non è chiaro se avverrà anche su questi modelli.

Verso la fine del 2021, un proprietario di Tesla “@28delayslater” aveva chiesto a Elon Musk su Twitter di modificare la vernice base gratuita dell’azienda. Molte persone hanno risposto, concordando con i suggerimenti, affermando che c’erano troppe Tesla bianche in circolazione. Il proprietario ha anche suggerito di rendere il grigio come uno dei colori che non prevedono un esborso.

Ora, più di un anno dopo, sembra che Musk abbia seriamente preso in considerazione la richiesta modificando il configuratore in America. Pearl White Multi-Coat è stata l’opzione di colore gratuita di Tesla da giugno 2019; prima di esso, la vernice gratuita di Tesla era la Solid Black, che ha portato all’immatricolazione di un numero smisurato di Model 3, Model S e Model X con vernice nera. Al momento della stesura di questo articolo, Pearl White Multi-Coat e Deep Blue Metallic costano $ 1.000, mentre Solid Black e Red Multi-Coat costano rispettivamente $ 1.500 e $ 2.000.

La mossa di Tesla è drasticamente in controtendenza con quella di FIAT che, qualche giorno fa, ha annunciato di aver abbandonato per sempre la colorazione grigia. La modifica ai listini è avvenuta al momento solo in America ma non è escluso che, come per la maggior parte dei cambiamenti, possa giungere anche nel Vecchio Continente; ad oggi non ci sono novità.