Dopo essere rimasti incastrati per lungo tempo nella burocrazia tedesca, Tesla è riuscita a inaugurare la Gigafactory di Berlino circa un anno fa: oggi la linea di produzione è in grado di sfornare circa 3000 esemplari di Model Y alla settimana (150.000 unità all’anno) ma l’intento di Musk e soci è quello di aumentare ulteriormente la produzione, fino a un quarto di milione di auto prodotte ogni anno.

Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale affinare il più possibile la linea di produzione e in questo aspetto i robot giocano un ruolo fondamentale: ormai ampiamente impiegati da tutti i produttori di auto, i robot si occupano di buona parte del lavoro pesante come la produzione dei pannelli della carrozzeria – 13 in tutti, prodotto grazie a una pressa da 7300 tonnellate di forza – e la successiva saldatura operata da circa 600 robot. Un tempo Tesla necessitava di 70 parti diverse per realizzare la copertura per il sottoscocca ma ora, grazie alla gigantesca pressa, può realizzare un pezzo unico in un colpo solo.

In the body shop, stamped parts & chassis castings are welded together by 600+ robots. Each car body is then lifted into the paint shop by one of the largest industrial robots ever, named Godzilla pic.twitter.com/n5jGXhmLkB — Tesla (@Tesla) February 13, 2023

E’ proprio in questo momento che entra in gioco Godzilla, l’imponente braccio robotico che si occupa di spostare le carrozzerie assemblate dal reparto stampaggio a quello dedicato alla verniciatura: si tratta di un sollevatore Fanuc M-2000iA già molto utilizzato dalle case automobilistiche.

Una volta completato questo step cruciale l’auto raggiunge la parte dell’assemblaggio generale, dove tutti gli interni vengono assemblati e installati sull’auto, oltre a tutta l’elettronica e i motori; il tutto avviene in circa 20 stazioni automatizzate con il supporto di circa 1000 operai che lavorano su turni per massimizzare la produzione della Model Y. Tesla sostiene che la Gigafactory Berlino sia quella con la maggior quantità di personale e anche per questo motivo punta ad aumentare sensibilmente la produzione rispetto a quella attuale.

Se siete curiosi di sbirciare cosa avviene dentro la fabbrica tedesca di Tesla, vi consigliamo di dare un’occhiata a tutte le clip pubblicate sulla pagina Twitter della compagnia.