Supercharger gratis per un giorno, anche per chi non ha una Tesla; sembra uno schermo ma in verità è l’ultima iniziativa di marketing del marchio, che oggi festeggia i dieci anni da quando furono installati i primi Super Charger in Europa – si trattava della Norvegia.

Un bel regalo per tutti quelli che hanno una Tesla ma non solo, visto che ancora per qualche ora la ricarica gratis sarà disponibile ad auto elettriche di tutte le marche. Non serve nemmeno registrarsi.

Per Tesla probabilmente sarà un’operazione piuttosto costosa, perché le elettriche in Europa saranno anche poche ma comunque pagare migliaiadi ricariche, o magari decine di migliaia, sicuramente presuppone un conto piuttosto salato. Sì perché l’operazione vale in tutta Europa.

10 years ago today, the first 6 Supercharger stations opened in Norway. Now, our network spans 36 countries, 1000+ sites & 13k+ Supercharger posts—enabling freedom of travel, no matter your destination pic.twitter.com/XGgrunRzZE — Tesla Europe (@teslaeurope) August 29, 2023

D’altra parte non si può fare una buona operazione di marketing senza spendere una buona quantità di denaro, e senz’altro una mossa come questa ha tutte le caratteristiche necessarie per innescare conversazioni incentrate su Tesla, che è poi il punto centrale della pubblicità.

Btw, Supercharging in Europe is free to all today! This includes locations open to all EVs (70% of our network!) ✌️⚡️✌️ — Tesla Europe (@teslaeurope) August 29, 2023

Che se ne parli, e possibilmente che se ne parli bene. Tesla dopotutto ha da sempre anche qualche problema d’immagine, per gli incidenti, per la guida autonoma che poi non è veramento autonoma, per le uscite improbabili di patron Musk.

Niente che abbia mi compromesso davvero la salute dell’azienda, ma ogni tanto un po’ di positività è sicuramente utile a mantenere il necessario equilibrio.