Ancora ribassi in casa Tesla. Era già successo ad inizio anno, ed adesso la casa texana effettua una nuova riduzione del prezzo di vendita per la Model X e la Model S.

Nel particolare, scopriamo che le due top di gamma, le versioni ad altre prestazioni, denominate Model X Plaid e Model S Plaid, sul mercato americano hanno adesso un prezzo di vendita di $ 109.990, rispettivamente ben $ 10.000 e $ 5.000 in meno rispetto a prima.

Quando sono stati lanciati sul mercato, i due modelli costavano decisamente di più. Per una Model S Plaid serviva sborsare circa $ 135.990, mentre per la Model X Plaid servivano addirittura $ 138.990. Tra l’altro c’è da notare che Tesla non ha affatto pubblicizzato queste riduzioni di prezzo, forse per evitare che i clienti che pochi mesi prima l’avevano acquistata a prezzo pieno, potessero sapere che avrebbero risparmiato molti, molti soldi attendendo qualche settimana prima dell’acquisto.

Per le versioni standard invece, i prezzi attuali sono i seguenti: la Model S viene venduta $ 89.990 e la Model X $ 99.990. I prezzi sono ormai diventati concorrenziali, perché più economica di una Model S entry-level c’è solo la Air Pure della Lucid, che costa $ 87.400. Notevolmente più care tutte le altre concorrenti.

Anche Ford, per non essere da meno e ingolosire i potenziali clienti, ha deciso di applicare delle riduzioni di prezzo alla gamma Mustang Mach-E.

C’è chi non vede di buon occhio queste riduzioni di prezzo, come ad esempio Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Renault. “È difficile rispondere sul perché l’hanno fatto, ma se avessi ridotto il prezzo delle auto elettriche del 20% mi avreste criticato. Loro (Tesla) lo hanno fatto dopo averlo aumentato della stessa percentuale sei mesi fa e tutti li applaudono” – ha commentato il CEO del marchio francese -. “Non credo sia una mossa molto razionale. C’è bisogno di stabilizzare il prezzo delle auto elettriche all’inizio di questo ciclo perché gli investimenti sono ingenti”.

Per gentile concessione di Tesla, Inc

https://www.tesla.com/it_IT/tesla-gallery



Con queste riduzioni di prezzo, la casa automobilistica di Elon Musk potrebbe davvero spiccare rispetto alla concorrenza, che difficilmente potrà eguagliare i prezzi attuali. Una Model S non sarà lussuosa come una Mercedes EQS, ma dal punto di vista dell’autonomia e delle prestazioni è assai appetibile, e se costa molto meno di una tedesca, non è difficile pensare che un acquirente dubbioso, possa lasciarsi convincere dal prezzo più leggero. Tesla ha margini di profitto molto alti, ed è difficile che le concorrenti possano ribassare i prezzi quanto hanno fatto loro. Non ci resta che aspettare vedere cosa dirà il mercato.