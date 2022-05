Qualche giorno fa Tesla ha diffuso le note di rilascio relative alla versione 10.12 del suo software di guida autonoma Full Self-Driving, affermando di aver compiuto grandi passi avanti con questo aggiornamento, integrando diverse nuove funzioni oltre ad aver migliorato quelle già esistenti.

Una delle novità principali in arrivo con la versione 10.12 di Tesla Full Self-Driving è legata all’atteggiamento dell’auto nel traffico, che parrebbe essere molto meno esitante e più convinto delle decisioni prese rispetto al passato. Inoltre, Tesla avrebbe lavorato per ridurre il numero di frenate “fantasma”, cioè quelle che l’auto opera automaticamente, che molti utenti avevano lamentato nelle versioni precedenti di FSD.

Per rendere Full Self-Driving ancora più efficace nella sua funzione, Tesla ha preparato anche una nuova veste grafica, impreziosita da nuove animazioni: ora una Tesla dotata di software FSD mostrerà nel dettaglio anche le luci dei freni delle auto circostanti, e persino una portiera aperta. Nella versione 10.12, inoltre, l’auto è in grado di distinguere un pedone da un ciclista, e capisce più rapidamente se un’auto è parcheggiata o semplicemente ferma nel traffico.

Negli ultimi giorni sono stati pubblicati online diversi video che mostrano il funzionamento del nuovo software, e bisogna ammettere che la differenza nel comportamento dell’auto è evidente: pur restando ancora lontano dalla fluidità di un umano nella stessa situazione, le Tesla dotate di software Full Self-Driving 10.12 hanno dimostrato un netto miglioramento nelle situazioni leggermente anomale, come quando ci si ritrova dietro a un furgone delle consegne che si ferma in doppia fila all’improvviso (minuto 3.45 del video riportato in calce).

Questi piccoli dettagli potranno non sembrare di grande importanza, ma in realtà rendono l’utilizzo di software come Tesla Full Self-Driving molto più facile, e soprattutto contribuiscono a generare meno ansia nei passeggeri che si trovano a bordo dell’auto, aiutando quindi alla transizione verso la mobilità del futuro in cui saranno le auto a portarci a destinazione senza bisogno di input da parte del guidatore.