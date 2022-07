Nonostante la salita produttiva e il raggiungimento del target di 1000 unità prodotte a settimana, si registrano nuovi problemi per la Gigafactory Tesla di Berlino. Lo stabilimento tedesco di Berlino, infatti, deve fare i conti con un rallentamento delle consegne, sospese a tempo indeterminato, come confermando diverse testimonianze in rete.

Alla base del problema ci sarebbe un “difetto significativo” della drive unit. In sostanza, i motori elettrici alla base delle Tesla Model Y prodotte a Berlino devono fare i conti con dei problemi ancora non risolti e che hanno spinto l’azienda a posticipare le consegne delle vetture, come detto in precedenza, per il momento a tempo indeterminato.

Il problema in questione non potrebbe essere risolto con un aggiornamento software ma richiedere un intervento hardware. In sostanza, sarà necessario sostituire un componente difetto delle Tesla prodotte nella Gigafactory di Berlino per ripristinare le consegne. Da notare che tra le testimonianze che circolano in rete in queste ore ci sono anche segnalazioni da parte di utenti che hanno appena ricevuto una nuova Tesla affetta da problemi al motore.

Alcine testimonianze, inoltre, confermano ritardi di circa 1-2 mesi nelle consegne delle Tesla prodotte nello stabilimento tedesco. Al momento, l’azienda non ha ancora commentato il problema. Maggiori dettagli sulla questione dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni. Il ritardo nelle consegne potrebbe tradursi anche in un rallentamento significativo della produzione per la Gigafactory di Berlino che, nei piani dell’azienda, dovrebbe continuare a crescere a ritmo serrato. Ne sapremo di più, molto probabilmente, a breve.