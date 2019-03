Tesla rivela il suo nuovo SUV compatto, la Model Y

Tesla in giornata ha rivelato la sua nuova auto: parliamo della Model Y, un SUV compatto totalmente elettrico a partire da 39.000 dollari.

Tesla in giornata ha rivelato la sua nuova auto: parliamo della Model Y, un SUV compatto totalmente elettrico, creato per essere versatile e sicuro. Il prezzo di partenza di Model Y sarà di 39.000 dollari (versione Standard Range), crescendo poi per le versioni Long Range, Dual-Motor All-Wheel Drive e Performance.

La nuova vettura è spaziosa e può portare 7 persone, concedendo però un’autonomia elevata, delle performance migliori e tecnologia all’ultimo grido. Il gruppo propulsore e i motori molto agilipermettono di avere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, con una velocità massima di 240 km/h. Adatta ad ogni terreno, la Model Y avrà un’autonomia di 370 chilometri con la batteria standard.

Internamente, la Model Y ha un vetro panoramico e delle sedute comode e con un posizionamento alto, atto ad aumentare la sensazione di spazio aperto. Per avviare e aprire l’auto basterà utilizzare lo smartphone, mentre internamente sulla plancia troveremo un touchscreen da 15 pollici con tutti i controlli del caso.

La Model Y nasce con l’idea di un SUV di medie dimensioni, capace di essere agile e allo stesso tempo sicura. La sua aerodinamica e la tecnologia usata per le batterie crea un eccellente connubio tra prestazioni e autonomia. Le spedizioni inizieranno in Autunno 2020 per le versioni d’alta fascia, mentre la Standard arriverà in Primavera 2021.