Quando si parla di auto elettriche uno dei dubbi più frequenti è quello relativo alla durata del pacco batterie negli anni: oggi come oggi non è anomalo sentir parlare di batterie che dureranno 10 o 15 anni, ma dato che le auto elettriche si sono diffuse in epoca relativamente recente non abbiamo ancora molti dati sul degradamento delle batterie sul lungo periodo. Ancora una volta ad arrivarci in aiuto è Tesla, che dal 2008 ha iniziato a vendere la sua Tesla Roadster, con i primi esemplari che stanno compiendo 15 anni proprio in questi giorni.

Sul canale Youtube di Gruber Motor Company, una società che ha supportato Tesla nella realizzazione della Roadster, è comparso un video in cui si racconta di come le batterie delle Roadster originali stiano arrivando al termine del loro ciclo vitale previsto di 10 anni, e alcune lo hanno ampiamente superato facendo ritoccare al rialzo le stime fatte inizialmente da Gruber e Tesla.

La notizia è quindi molto positiva per i proprietari di auto elettriche: persino la prima generazione di Tesla Roadster continua a mantenere un buonissimo livello di capacità energetica, nonostante i primi esemplari siano arrivati sulle strade ben 15 anni fa, e questo non può che far ben sperare non solo per la longevità delle auto elettriche in generale, ma anche per aspetti ad essa collegati come la possibilità di rivendere l’auto sul mercato dell’usato – bisognerà solo far capire al mercato che le auto elettriche di seconda mano non sono un investimento pericoloso poiché le batterie hanno dimostrato di poter durare per più tempo di quanto previsto inizialmente.

Curiosamente, le Tesla Roadster che stanno dando più problemi non sono quelle arrivare sul mercato nei primi anni di attività, dotate di una batteria da circa 200 miglia di autonomia: tra il 2016 e il 2019 Tesla ha proposto ai clienti della Roadster un upgrade della batteria per portare l’autonomia dell’auto a 400 miglia, risultato che nonostante l’upgrade non è mai stato centrato. Sono proprio queste le batterie a causare più problemi alle Roadster, probabilmente perché essere un aggiornamento successivo non sono state integrate nel modo corretto con i lresto dell’auto – su questo tema Gruber ha parlato di un “problema di qualità delle celle”.