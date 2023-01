Correva l’ormai lontano anno 2017 quando Elon Musk e compagnia presentavano al mondo la seconda generazione della Tesla Roadster, la prima auto elettrica che Tesla è riuscita a omologare e portare su strada, anche se solo in 2500 esemplari tra il 2008 e il 2012; come spesso accade con Tesla, in fase di presentazione l’auto sembrava già pronta a fare il suo debutto, ma oggi siamo nel 2023 e non si è ancora vista una singola Roadster sulle strade – tutto questo è destinato a cambiare molto presto.

La buona notizia è arrivata da Franz von Holzhausen, il capo design di Tesla, che ha rilasciato un’intervista per il podcast Ride the Lightning: in questa sede Franz si è fatto scappare qualche affermazione che fa ben sperare gli appassionati Tesla e chi sogna la nuova Roadster, sottolineando come l’auto definitiva sarà assolutamente stupefacente, superando quanto annunciato durante la presentazione.

I dati, sulla carta, sono assolutamente pazzeschi: lo scatto da 0 a 100 coperto in 1.9 secondi, il quarto di miglio (400 metri) in appena 8.8 secondi, la velocità massima di 402 km/h, il tutto con un’autonomia potenziale di quasi 1000 km. Quasi incredibile, no? Eppure von Holzhausen ha affermato che la versione di serie potrebbe superare il prototipo sotto tutti questi aspetti.

Stando a quanto affermato dal capo designer, la Roadster ha una “bassa priorità” in casa Tesla perché al momento l’obiettivo è quello di portare l’auto elettrica nelle case di milioni di famiglie in tutto il mondo, mentre la potentissima Roadster resterà sempre e comunque un veicolo di nicchia. E poi aggiunge che il tempo speso a portare avanti altri progetti è servito per migliorare Roadster da tutti i punti di vista, superando quanto annunciato in conferenza. Grazie, ci viene da dire, son passati ben 6 anni!

Tesla Semi e Cybertruck, in sostanza, hanno rubato la scena alla Roadster che è slittata al gradino più basso delle priorità in casa Tesla: ora però l’attesa potrebbe essere quasi arrivata al termine, con Semi che ha già fatto la sua comparsa sulle strade e Cybertruck che andrà ufficialmente in produzione entro la fine del 2023 – è quasi tempo di Tesla Roadster.