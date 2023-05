Tesla Roadster è una sorta di animale mitologico: da una parte è il primo veicolo mai realizzato dalla compagnia di Elon Musk ma diventato molto raro negli anni data la produzione limitata, e dall’altra rappresenta il futuro dell’espressione sportiva di Tesla, anche se ad oggi le informazioni in merito alla prossima Roadster sono ancora pochissime.

La notizia di oggi riguarda 3 esemplari di Tesla Roadster, il modello originale, trovati in un container in Cina dopo essere rimaste ferme per più di 10 anni: la notizia ha scatenato la curiosità di tanti collezionisti di auto, tanto da spingere qualcuno ad acquistare le 3 auto pagando il deposito al porto cinese che ha custodito le auto tutto questo tempo, per poi metterle subito all’asta tramite Gruber Motors.

Una delle prime offerte ufficiali registrata è stata di 750.000 $, una cifra assolutamente pazzesca se si considerano un paio di elementi: innanzitutto il prezzo originale, che nel caso della Tesla Roadster rilasciata nell’ormai lontano 2008 era di 98.950 $, quindi anche acquistandone 3 in un colpo solo la cifra di 750.000 $ risulta incredibilmente alta, ma c’è di più, perché le 3 auto non sono funzionanti!

Il lungo stop delle batterie, rimaste ferme più di 10 anni dentro al container nel quale erano parcheggiate le auto, ha fatto sì che queste si siano rovinate profondamente e ci vorrebbero interventi molto invasivi e costosi per rimettere in funzione queste auto.

Nonostante questo piccolo dettaglio tecnico, Pete Gruber di Gruber Motors è convinto che le 3 Roadster saranno vendute a più di 1 milione di dollari perché sono oggetti praticamente unici, delle Tesla originali con zero chilometri percorsi, il sogno di tanti collezionisti.

Insieme alle 3 auto è stata trovata una gran quantità di pezzi di ricambi della Tesla Roadster che riportano un numero di telaio diverso da quello delle 3 auto ritrovate: è possibile che ci fosse anche una quarta auto nella spedizione, acquistata da parte di qualche realtà cinese interessata a fare dell’ingegneria inversa sul primo modello di Tesla, un piano che è poi evidentemente fallito.

L’asta per le 3 Tesla Roadster si chiude oggi, 26 maggio, e chissà se davvero saranno vendute a più di 1 milione di dollari.