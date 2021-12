Tesla saluta la California: la nuova sede è in Texas

Come preannunciato da Elon Musk lo scorso mese di ottobre durante l’ultima assemblea degli azionisti, Tesla ha ufficialmente spostato il suo quartier generale in Texas, abbandonando la California. La conferma è arrivata in queste ore da un documento depositato presso la SEC (Securities and Exchange Commission).

A partire dal 1° dicembre 2021, infatti, la nuova sede di Tesla è collocata presso la Gigafactory di Austin, Texas. L’indirizzo ufficiale della sede dell’oramai ex azienda californiana è 13101 di Harold Green Road, Austin, Texas 78725. Tale indirizzo corrisponde ad un complesso situato accanto alla Gigafactory di Austin.

La scelta di Tesla di spostare la sua sede in Texas era già nell’aria da molti mesi e, come sottolineato in precedenza, è stata successivamente confermata da Elon Musk. Lo stesso Musk, in passato, si è schierato apertamente contro le Autorità californiane che, a suo dire, hanno ostacolato la ripartenza delle attività produttive nella fabbrica di Fremont a seguito della pandemia.

Naturalmente, alla base della scelta di Tesla c’è altro. Il Texas attua una serie di agevolazioni per le aziende che investono all’interno dei confini dello Stato. Per l’azienda, quindi, potrebbero esserci vantaggi di vario tipo legati allo spostamento della sua sede in Texas. Ricordiamo che proprio in Texas partirà la produzione del Tesla Cybertruck. Il pick-up dovrebbe entrare in produzione entro la fine del prossimo anno. Maggiori dettagli potrebbero arrivare a breve. L’azienda di Elon Musk, in ogni caso, non abbandonerà la Gigafactory di Fremont, in California, che continuerà a rappresentare un componente chiave del tessuto produttivo sul territorio americano.