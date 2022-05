Il 2023 di Tesla sarà un anno molto importante, perché a giudicare dalle premesse sarà l’anno in cui finalmente la casa americana riuscirà a dare vita ad alcuni modelli tanto attesi, come la Roadster, il Cybertruck, e anche il camion Tesla Semi; è proprio quest’ultimo ad essere sotto i riflettori in questi giorni, perché a quasi 5 anni dalla presentazione, finalmente Tesla ha aperto i preordini per il camion elettrico che si candida a diventare il più veloce al mondo.

Per completare il preordine del Tesla Semi è necessario pagare circa 20.000 $ di caparra nell’arco di 10 giorni, stando a quanto riportato sul sito della compagnia. Il primo pagamento da 5.000 $ serve a formalizzare la prenotazione, e successivamente bisogna confermarla bloccando l’ordine con un ulteriore pagamento di 15.000 $ da effettuare entro 10 giorni dal primo ordine. Tutto questo è valido per ogni singolo esemplare di Tesla Semi che si vuole acquistare.

Fatto ciò, si può scegliere il proprio Tesla Semi, che per il momento è proposto in 2 versioni, una da 480 km e una da 800 km di autonomia. In entrambi i casi, comunque, si acquisterà un camion elettrico dotato di 4 motori elettrici all’asse posteriore, in grado di spingere il Semi a 96 km/h di velocità massima persino su salite con il 5% di pendenza e a pieno carico (circa 36 tonnellate) mantenendo un consumo energetico medio di 1,25 kWh per percorrere 1 km.

Elon Musk non fa segreto del fatto che vorrebbe ampliare la gamma Tesla nel 2023, perché fino ad oggi ci sono stati grossi rallentamenti che hanno impedito alla Casa americana di espandersi come avrebbe voluto; con l’anno venturo aumenteranno le possibilità di vedere dal vivo modelli a lungo chiacchierati come il Cybertruck e la Roadster, e si cominceranno a vedere anche i primi punti di ricarica Megacharger dedicati proprio al Tesla Semi.