Il progetto Tesla Semi mette in mostra le sue qualità, grazie a un video amatoriale dove si vede il trailer elettrico superare in salita altri mezzi pesanti, alimentati da un tradizionale motore diesel.

Tesla usa il Semi per trasportare materiali tra i suoi stabilimenti in California, e per questo si suppone che il mezzo immortalato nel video fosse carico. La salita in questione ha una pendenza variabile tra il 7 e il 16%.

Ebbene, nel video si vede il Tesla Semi che supera agilmente gli altri mezzi, con una differenza impossibile da ignorare. Sicuramente in casi come questo è il peso totale a farla da padrone, e non sappiamo di preciso quanto pesi ognuno dei veicoli inquadrati.

I had some thoughts about how to (safely) capture some video of the Tesla Semi vs diesel semi’s going up a steep grade. The average grade ascending the Donner Pass is 7% up to 16%. This is some of what I captured. #Tesla #teslasemi Tesla runs these semi’s daily, fully loaded up… pic.twitter.com/eEHwc1s0DB — Zanegler (@HinrichsZane) July 14, 2023

Sappiamo tuttavia che il Tesla Semi può fare 1-100 Km/h in 20 secondi a pieno carico, secondo le specifiche ufficiali. Il “trucco” è la coppia istantanea dei motori elettrici, il che è del tutto sensato per un veicolo elettrico.

In questo caso sono tre i motori a fornire la spinta, che si rivela utilissima anche per procedere in salita; una situazione che invece mette sempre in difficoltà i trailer con motore termico – come sa chiunque ne abbia avuto uno di fronte.

Naturalmente la capacità di accelerare rapidamente non è obbligatoria in un mezzo pesante, tuttavia questo è uno scenario dove il motore elettrico potrebbe rappresentare una maggiore sicurezza per tutte le persone che si trovano sulla strada.

La presenza di mezzi pesanti e molto lenti è infatti un ulteriore fattore di rischio, che si aggiunge agli altri che già conosciamo. Se poi il veicolo ha anche sistemi di sicurezza avanzati, tanto meglio per tutti.