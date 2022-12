Tramite la propria pagina ufficiale di LinkedIn, Tesla ha diffuso un video che mostra alcuni spezzoni di test di resistenza a cui è stato sottoposto il Tesla Semi in preparazione al rilascio sul mercato: si tratta di una clip lunga circa 30 secondi in cui il camion elettrico di Tesla viene mostrato in azione in condizioni particolari, al fine di testarne la resistenza e l’affidabilità.

Nel video si vede l’imponente Tesla Semi attraversare grosse pozzanghere con telecamere piazzate strategicamente sotto al cofano, per mostrarci anche l’acqua che va a bagnare parti del motore – senza però fare danni, ovviamente. Tesla Semi è stato testato in condizioni di caldo e di freddo estremo, tanto che nel video lo vediamo in azione anche su un terreno completamente innevato.

In uno spezzone della breve clip, possiamo vedere Semi passare sopra a una scala di metallo, un test che dimostra come l’altezza da terra e la dimensione degli pneumatici siano entrambi elementi studiati nei minimi dettagli dagli ingegneri Tesla, tanto che il Semi passa sopra alla scala senza la minima difficoltà.

Le vibrazioni sono uno dei più grandi nemici della meccanica, e il Semi le assorbe senza difficoltà: nella clip possiamo vedere il camion di Tesla guidare su una strada bianca leggermente dissestata, che crea forti vibrazioni sui motori elettrici che però non sembrano essere messi in crisi da questo tipo di utilizzo.

Negli anni Tesla è stata pesantemente criticata per la qualità dei suoi interni, mentre l’industria è concorde nel dire che la qualità della parte meccanica è molto alta: la speranza è che questa qualità si ripeta anche sul Semi, così che il camion elettrico possa percorrere decine di migliaia di miglia senza problemi tecnici, oltre che risparmiando carburante fossile. Secondo Tesla, i manager delle flotte aziendali si possono aspettare fino a 200.000 $ di risparmio sul carburante nei primi 3 anni.