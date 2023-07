Tesla permetterà, finalmente, di trasferire la tanto discussa funzionalità di guida assistita, chiamata Full Self-Driving (FSD). La notizia è stata annunciata dal CEO dell’azienda, Elon Musk, durante una conferenza telefonica dedicata ai risultati finanziari del secondo trimestre del 2023.

I clienti che hanno acquistato questa opzione, che ricordiamo costa ben $15,000 hanno da tempo chiesto la possibilità di trasferire la loro licenza del FSD su una nuova vettura Tesla.

Per chi non me fosse a conoscenza, l’opzione FSD (al momento in fase Beta) può essere aggiunta al momento dell’acquisto dell’auto ma tale funzionalità permane, al momento, nel veicolo anche in seguito alla vendita di quest’ultimo. Quello che ha fatto infuriare gli utenti, però, è la svalutazione che Tesla applica al FFSD, valutandolo meno di $10,000 al momento della permuta per un nuovo veicolo.

Tesla

Se a tutto questo si unisce il fatto che il servizio è ancora in fase Beta, e che Tesla ha addirittura realizzato un abbonamento mensile per installare l’FSD nelle vetture che ne sono sprovviste, viene da se come mai l’utenza si è risentita e abbia iniziato a chiedere il trasferimento della licenza.

Una richiesta che, finalmente , Tesla ha acconsentito a soddisfare questa richiesta ma a una condizione: il trasferimento sarà consentito solo a quei proprietari che decideranno di cambiare le loro vecchie auto elettriche, ordinandone una nuova nel corso del terzo trimestre, ovvero fino alla fine di settembre.

Elon Musk ha, difatti, espressamente dichiarato che il trasferimento del FSD sarà un’opportunità unica e limitata, suggerendo ai clienti interessati, di agire nel terzo trimestre o, perlomeno, di effettuare il nuovo ordine in un tempo ragionevole che si aggiri attorno al periodo di validità dell’offerta.

In conclusione, per quanto l’annuncio della possibilità di trasferire la proprietà di FSD sia, indubbiamente, un timido passo nella giusta direzione, siamo certi che non tarderanno le critiche da parte degli utenti, nei confronti di Tesla, per la peculiare metodologia con la quale è stato proposto.