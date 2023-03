Continuano a trapelare online nuove informazioni relative alle colonnine di ricarica Tesla Supercharger V4, di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa dopo che i primi esemplari sono stati avvistati in Europa.

Le novità che arrivano con Supercharger V4 sono sostanzialmente tre: da una parte aumenta la potenza massima erogata, dall’altra abbiamo l’integrazione del Magic Dock, il connettore che permetterà anche alle auto non Tesla di utilizzare la colonnina per ricaricare, tramite un classico connettore CCS, infine la colonnina è dotata di un cavo di ricarica più lungo per semplificare la ricarica anche alle auto non Tesla che hanno la porta di ricarica in punti diversi dell’auto.

Nella giornata di ieri, come riportato dal post pubblicato dal profilo Tesla Charging, la prima stazione di ricarica Supercharger V4 è stata inaugurata ad Harderwijk, in Olanda.

Sticker on the back of the new @Tesla V4 supercharger in The Netherlands #TeslaEurope @tesla_europe pic.twitter.com/5BsGvn41Iq — Esther Kokkelmans (@EstherKokkelman) March 15, 2023

Come spesso accade però, Tesla non è stata molto brava a rilasciare informazioni pubbliche in merito alle specifiche della sua nuova colonnina di ricarica, mentre tra il pubblico c’è sempre qualcuno in grado di scovare qualche informazione: è il caso di Esther, che su Twitter ha pubblicato una foto che ci mostra un adesivo applicato alla colonnina Supercharger V4 da cui possiamo carpire alcune informazioni tecniche.

Leggendo le informazioni riportate sull’adesivo possiamo notare come la colonnina sia in grado di fornire 1000 volt e 615 ampere, il che si traduce in una potenza massima di output di 615 kW, più del doppio di quella attuale! Ovviamente è difficile che questa potenza massima venga raggiunta durante una normale fase di ricarica, ma in linea teorica la colonnina è in grado di fornirla. In futuro è possibile che le auto elettriche diventino ancora più capaci di accettare una gran quantità di corrente elettrica, sfruttando quindi al meglio l’enorme potenza di questa colonnina, ma ad oggi nessuna auto elettrica della compagnia può ricaricarsi così rapidamente.