Qualche settimana fa Tesla ha fatto sapere che non avrebbe più prodotto auto con la guida a destra, per una questione di costi (solo Model X e Model S, per ora). Così ha cancellato gli ordini ai suoi clienti britannici, lasciando loro l’opzione di avere un’auto con la guida a sinistra.

Ebbene, chi ha deciso di confermare l’ordine ha trovato una sorpesa: nell’auto c’è The Reacher, cioè uno di quei bastoni telescopici con una pinza in cima, che si usano per afferrare gli oggetti troppo lontani. Ce li hanno anche su Amazon, ma meno eleganti di quello Tesla.

Tesla’s latest product just for the UK market… (yes really) pic.twitter.com/JsvELtZEjk — Tesla Owners UK (@TeslaOwnersUK) June 25, 2023

Lo scopo di the reacher è facile da capire: se devi entrare in un parcheggio e premere il pulsante per lo scontrino, sei dal lato sbagliato. Così prendi il tuo bel bastoncino allungabile e risolvi il problema. Oppure potreste usare the reacher per afferrare il pranzo, sempre che l’altra persona non se lo faccia sfuggire di mano in preda a una irrispettosa risata.

Quella proposta da Tesla è effettivamente una soluzione pratica a un problema concreto, ma è molto difficile trattenere una risatina, e non vederci una specie di presa in giro.

Wow my photo is doing the rounds – it’s an absolute weapon of a vehicle MXPlaid – but to clarify – nobody forced me to buy it . . . . @TeslaOwnersUK (p.s the plate has changed now to my personal one) https://t.co/0vhEp5a9v5 pic.twitter.com/U6RkYph3OU — TonyWootts (@Tonywootts) June 30, 2023

Gli inglesi d’altra parte hanno inventato lo humor, si dice, e forse sapranno fare buon viso a cattivo gioco. Magari potranno commentare la faccenda con un rilassatissimo meglio un bastone allungabile che una Tesla australiana, my dear. Già, perché in altri mercati dove si guida a sinistra, semplicemente, certi modelli Tesla non puoi proprio averli.