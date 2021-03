Tesla, un proprietario di Model 3 rimane bloccato al Supercharger

Lo scorso venerdì in un Supercharger situato a Pinellas Park, in Florida, un proprietario di Tesla Model 3 è rimasto bloccato alla stazione di ricarica per diverse ore senza aver alcun modo per potersi sganciare. L’accaduto è stato dettagliatamente riportato su Reddit nel subreddit TeslaMotors creando diverso scalpore tra gli utenti; già in passato abbiamo riportato esperienze analoghe legate tuttavia ad un blocco fisico, come ad esempio il parcheggio selvaggio di alcuni automobilisti indisciplinati.

Stando a quanto riportato, l’utente SeaEnergy si sarebbe parcheggiato regolarmente nell’area di sosta per effettuare una ricarica seguendo le solite e classiche procedure necessarie per il proprio veicolo. Una volta effettuato “il pieno”, l’utente non è stato in grado di rimuovere il connettore per più di mezza giornata accumulando un totale di 15h di sosta al Supercharger.

Un quantitativo di ore spropositato per una colonnina a ricarica rapida che in genere impiega tempi di carica ben inferiori. Nonostante le continue richieste assistenza effettuate ai centralini di Tesla, l’utente non è riuscito a scollegarsi e pertanto, l’unica soluzione, è stata quella di creare un post su Reddit nella speranza che potesse diventare virale e raggiungere quindi i piani alti della società.

Detto fatto, in qualche ora il post ha raggiunto i 15mila punti karma diventando, di fatto, uno dei contenuti più letti nella sezione. La community si è dimostrata, come sempre, molto solidale offrendo alcune rapide soluzioni come ad esempio quella di utilizzare il sistema di sgancio manuale. Purtroppo anche il meccanismo di rilascio era bloccato non offrendo di fatto alcuna scappatoia.

In seguito al post, Tesla è riuscita a liberare telematicamente l’ignaro conducente e ha inviato al tempo stesso una squadra di assistenza necessaria per analizzare il problema e risolverlo in velocità. Allo stato attuale Tesla non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ed è probabile che si possa trattare di un problema isolato e quindi difficile da identificare.