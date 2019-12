Tesla, un render mostra la nuova Roadster in stile Cybertruck

Il Cybertruck presentato recentemente da Elon Musk ha senza dubbio attirato l’attenzioni di molti utenti. Il suo design del tutto insolito sta infatti diventando l’icona simbolo di numerosi meme e di alcuni render. Proprio a tale proposito, dal design originale del veicolo è stato realizzato un nuovo concept riguardante la prossima Tesla Roadster.

L’immagine render, realizzata dal designer Jidens Creative, colpisce inevitabilmente per il suo design ridisegnato. Una “Cybercar” ispirata al nuovo pick-up elettrico, confermato dalle linee decisamente spigolose, passaruota imponenti e design dei gruppi ottici che richiamano il look futuristico. Un particolare che senza dubbio non passa inosservato, è la riproduzione del vetro infranto, come intento di ricreare lo stupore prodotto durante i test in occasione della presentazione ufficiale.

Il bozzetto del “Cyber-Roadster” è stato pertanto realizzato unendo linee ed esoscheletro da Cybertruck e mantenendo DNA ed eleganza tipici della Roadster. Nonostante si sappia poco sulla prossima Tesla Roadster, al momento, si parla di un’ accelerazione da 0 a 100 in soli 1,9 secondi e 1000 chilometri di autonomia con una sola carica. Ulteriore potenza sulla vettura potrebbe essere conferita grazie all’implementazione di un pacchetto “Space X” con particolari propulsori aggiuntivi. Inevitabilmente, si dovranno attendere conferme ufficiali da parte di Musk.

Il concept realizzato dal designer, che potrebbe dare lo spunto a Tesla per la terza generazione di Roadster, potrebbe pertanto unire le performance e design di un’auto sportiva confermando resistenza e versatilità del nuovo pick-up elettrico.