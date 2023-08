Come promesso in precedenza, Elon Musk ha finalmente mostrato in una live streaming una piccola demo di come sarà Full Self-Driving (FSD) nella versione 12, suscitando però non poche perplessità. Dopo tre anni di versione beta del Full Self-Driving (FSD) dovremmo finalmente esserci e il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato che il pacchetto FSD sta per uscire dalla fase beta con l’arrivo dell’aggiornamento alla versione 12. Si prevede che la principale differenza nell’aggiornamento 12 sarà la transizione dei controlli del veicolo dalle istruzioni codificate dagli ingegneri alle reti neurali. Definito come un aggiornamento “straordinario”, purtroppo la demo video non evidenzia alcun aspetto particolare a causa di una qualità streaming piuttosto mediocre.

Al netto di questo, sembra che l’aggiornamento abbia si portato qualche miglioria ma sia ancora lontano da un utilizzo su scala globale. Il sistema sembra gestire abbastanza bene le rotatorie, risolvendo così un problema che era presente nelle versioni beta precedenti dell’FSD; tuttavia, all’inizio del percorso, l’auto è stata vista percorrere una corsia errata, come rilevato anche da Musk. Una problematica più significativa è emersa intorno al minuto 19:58, quando Musk è stato costretto a disattivare il sistema mentre l’auto cercava di attraversare un semaforo rosso, nonostante avesse rilevato un semaforo verde per un’altra corsia.

Sebbene il video abbia già superato i 10 milioni di visualizzazioni, Musk non ha ancora fornito dichiarazioni in merito e al momento non son previste ulteriori dimostrazioni.