Tesla sarebbe in trattativa per acquisire una miniera di litio in Brasile, la Sigma Lithium Corp. Alla notizia, il valore delle azioni della società estrattiva è salito alle stelle, con un +22%, portando il valore di mercato della società a 3,6 miliardi di dollari.

Secondo Bloomberg News, le trattative sarebbero ancora in stato embrionale, e potrebbero anche non andare a buon fine. In parte perché Tesla potrebbe essere scoraggiata dall’aumento esponenziale del costo della singola azione, e in parte perché i proprietari della Sigma (il cui 46%, è detenuto dalla A10 Investimentos, un fondo di investimento privato brasiliano) potrebbero voler sviluppare maggiormente l’azienda prima di decidere di cederla. Si tratterebbe di un ulteriore passo avanti da parte di Tesla, per diventare indipendente nella produzione di batterie potendo così contare su una catena interna perfettamente integrata. Ricordiamo che Tesla possiede già, proprio in Texas, un impianto di raffinazione di litio grezzo.

L’Azienda di Musk non sarebbe la prima a voler prendere accordi diretti con le aziende che estraggono litio, anzi altri marchi si stanno già muovendo il tal senso e Tesla deve senz’altro stare al passo. Ma né dall’Azienda Texana, né dalla società canadese, hanno voluto commentare la notizia di questo potenziale passaggio di proprietà.

La Sigma Lithium sta sviluppando un grande giacimento di roccia di litio in Brasile noto con il nome di Grota do Cirilo, nella regione dei Minas Genrias. A dicembre, la società ha dichiarato che sta prendendo in considerazione la possibilità di triplicare la produzione di litio entro il nel 2024, dopo che un sondaggio ha rivelato che le riserve di minerarie potrebbero essere superiori del 63% rispetto a quanto si pensava in precedenza.

Inoltre la Sigma Lithium è una delle poche aziende a livello globale che ha dimostrato la sua capacità di produrre litio in modo ecosostenibile. Il co-CEO dell’azienda, Ana Cabral-Gardner, ritiene che il Brasile abbia il potenziale per diventare una “centrale energetica del litio verde”.